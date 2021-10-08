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Ataşehir'de Uluslararası Nazım Hikmet şiir günleri başladı - Son Dakika

Ataşehir'de Uluslararası Nazım Hikmet şiir günleri başladı

08.10.2021 06:42
Ataşehir'de Uluslararası Nazım Hikmet şiir günleri başladı

Ataşehir Belediyesi'nin "Büyük Şair Nazım Hikmet"i anma ve anlama amacıyla hazırladığı "Ataşehir Belediyesi 3. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri" Erdal Eren Kültür Merkezi'nde başladı.

Ataşehir Belediyesi'nin "Büyük Şair Nazım Hikmet"i anma ve anlama amacıyla hazırladığı "Ataşehir Belediyesi 3. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri" Erdal Eren Kültür Merkezi'nde başladı.

Türkiye'den çok sayıda şairin yanı sıra, Hırvatistan'dan da üç seçkin şairin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri'nde" Ataşehirliler hem Türkiye'nin ve dünyanın önemli şairleri ile tanışma fırsatını hem de şiirleri şairlerinin sesinden dinleme olanağı buldu.

Açılış konuşmalarından sonra konuk ülke Hırvatistan'ın önde gelen üç Hırvat şairi Darija Zilic, Goran Beus Richtemberg ve Marjan Grakaliç kendi şiirlerini okudular.

Hem kendi şiirlerini hem de başka şairlere ait şiirleri besteleyen şair ve müzisyen Tozan Alkan ve arkadaşları da müzik dinletileriyle program da yer aldı. Açılış törenine; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, Festival Direktörü Şair Haydar Ergülen, onur konuğu Şükrü Erbaş ile çok sayıda şiir sever katıldı. Öte yandan katılımcılara günün anısına plaket takdim edildi.

"Uluslarası kültürel bir buluşma düzenleniyor"

Şiir Günleri'nin" onur konuğu Türkçe'nin yaşayan en önemli şairlerinden biri olan Şükrü Erbaş yaptığı açıklamada, " Ataşehir Belediyesinin düzenlediği bu etkinliğin Nazım Hikmet'in adını taşıyor olması ve bu şiir buluşmasının uluslarası olması çok önemli. Dünyanın, insan tekinin, bütün toplumun kayıp gittiği, yabancılaştığı, yalnızlaştığı bir dünyada bizi buluşturacak en güzel paydanın şiir olduğunu düşünüyorum. Bizim şiirimizde en büyük temsilcilerinden birisi Nazım Hikmettir. Benim 13'üncü yüzyıldan 21'inci yüzyıla kadar çizgi çekersek dört büyük ustam var. Yunus Emre, Pir Sultan, Karacaoğlan ve 20'inci yüzyılın en büyüklerinden Nazım Hikmet, bu çalışma bir şiir etkinliği değil, uluslarası kültürel bir buluşmadır. Nazım Hikmet'in paydasında, adaletin, barışın özgür düşüncenin buluşmasıdır" diye konuştu.

Şiir Günleri 10 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek. Festivalin 8 Ekim'de yapılacak bölümünü kardeş belediyelerden biri olan Adalar Belediyesiyle birlikte gerçekleştirilecek. Festival katılımcıları Hırvat şairlerle birlikte Büyükada'da Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde olacak ve ada halkıyla bir araya gelip şiirlerini okuyacaklar. 3. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri'nde genç şairler de unutulmadı. Festivalde on iki genç şair "Genç Şiir" panelinde bir araya gelecek ve şiir yazarken yaşadıkları duyguları ile yazın dünyalarını anlatacaklar.

Şiir Günlerinde Türkiye'den İsmail Afacan, Osman Bozkurt, Tuba Bozkurt, Gökçenur Ç., Aba Müslim Çelik, Mehmet Erte, Devrim Horlu, Metin Kaygalak, Nilay Özer, Zeynep Derya Rota, Sinem Sal, Engin Turgut yer alacak. Aynı zamanda 9 Ekim Cumartesi günü, Nazım Hikmet ile ilgili iki kitap yazan değerli yazar ve şair Atilla Birkiye; büyük ustanın eşi Piraye Hanım'a yazdığı şiirleri anlatacak. Günümüzün gözde müzisyenlerinden Erdal Güney şiirseverlere unutulmaz müzik dinletileri sunacak.

Şairler sitelerde şiir sohbetlerine katılacak

3. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri, Ataşehir'de yer alan çeşitli sitelere yapılacak ziyaretler ve bu sitelerde düzenlenecek olan şiir dinletileriyle son bulacak. - İSTANBUL

Ataşehir'de Uluslararası Nazım Hikmet şiir günleri başladı
Ataşehir'de Uluslararası Nazım Hikmet şiir günleri başladı
Ataşehir'de Uluslararası Nazım Hikmet şiir günleri başladı
Ataşehir'de Uluslararası Nazım Hikmet şiir günleri başladı
Ataşehir'de Uluslararası Nazım Hikmet şiir günleri başladı
Ataşehir'de Uluslararası Nazım Hikmet şiir günleri başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ataşehir'de Uluslararası Nazım Hikmet şiir günleri başladı - Son Dakika


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