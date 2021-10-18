Üye Girişi
Bağcılar'da fikir maratonu - Son Dakika

Bağcılar'da fikir maratonu

18.10.2021 12:25
Bağcılar'da fikir maratonu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çalışan Fikirler Atölyesi'nde katılımcılar inovasyon ve teknoloji odaklı çözümler üreten fikirlerini yarıştırdı.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çalışan Fikirler Atölyesi'nde katılımcılar inovasyon ve teknoloji odaklı çözümler üreten fikirlerini yarıştırdı. Parlak fikirlerin ortaya çıktığı platformda en iyi projeler ödüllendirildi. Emeği geçenleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Fikirlerin bir araya getirilerek projeler oluşturulması çok önemli. Küçük gördüğünüz fikirler belki bizim kafamızda kıvılcımı oluşan fikirlerle örtüştüğünde çok daha farklı noktalara gidebiliyor" dedi.

Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu, 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde çok önemli bir organizasyona sahne oldu. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Beşkese'nin moderatörlüğünü yaptığı programda, belediye personeli içerisinden fikirlerini paylaşmak isteyenler için 9 grup oluşturuldu. İslam tarihinde düşünce ve buluşlarıyla bilime ve tarihe ışık tutan önemli kişilerin isimlerinin verildiği gruplar, düşünce koçu Münir Arıkan'ın konuşmasının ardından beyin fırtınasıyla çalışmalarına başladı.

6 kişiden oluşan gruplar, önce kendi aralarında bireysel fikirlerini ortaya koydu. Ardından da fikirler üzerinde konuşarak etki gücü yüksek, inovatif ve teknoloji odaklı çözümler üreten fikirleri öne çıkardılar. İki gün süren yoğun bir temponun ardından üretilen projeler, jüri üyeleri ve diğer katılımcıların değerlendirmelerine sunuldu. Başkan Yardımcıları Av. Mehmet Şirin, Dr. Osman Güneş, Emre Urlu, Şahin Köse, Ali Erdoğan, Mehmet Akif Görentaş ile Proje ve Dış İlişkiler Koordinatörü Kenan Gültürk ve Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş'tan oluşan jürinin ve katılımcıların değerlendirmeleri sonucunda, proje fikirleri arasından en iyiler belirlendi.

Buna göre, İbn-i Haldun isimli grup "Şeffaf Yönetim ve Hakediş Sistemi" isimli projesiyle birinci, Farabi grubu "Sıfır Atık Akademisi" projesiyle ikinci, Piri Reis grubu ise "Akıllı Yaşam Noktası" projesiyle üçüncü oldu.

Sorunu yaşayanlar çözümü kolay bulur

Bu tür programların devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu tür organizasyonlar çok değerli. Bağcılar Belediyemizin temelinde istişare kültürü var. 1992'de ilk yola çıkarken Bağcılar'da yaşayanlarla birlikte yola çıktık. Çünkü problemleri kısa sürede çözmenin yolu, yaşayan kişilerden dinlemek. Sorunu yaşayanlar çözümü çok daha kolay buluyorlar. Söylenen bir fikrin bir başkası tarafından geliştirilmesi, fikirlerin bir araya getirilerek proje oluşturulması çok önemli. Küçük gördüğünüz fikirler belki bizim kafamızda kıvılcımı oluşan fikirlerle örtüştüğünde çok daha farklı noktalara gidebiliyor" dedi.

Çağırıcı, fikir maratonunda ilk üçe giren proje sahiplerine ödüllerini takdim etti. - İSTANBUL

Bağcılar'da fikir maratonu
Bağcılar'da fikir maratonu
Bağcılar'da fikir maratonu
Bağcılar'da fikir maratonu
Bağcılar'da fikir maratonu
Bağcılar'da fikir maratonu

Bağcılar Belediyesi, Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağcılar'da fikir maratonu - Son Dakika


Son Dakika

Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada 12:15 Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti 12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi 11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru 11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti 11:23 Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! 11:18 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek
Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi 11:14 Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı 10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı

Son Dakika Haberleri
12:15 Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada
12:11 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti
12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti
12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi
11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti
11:33 Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti
11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
11:29 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi
11:18 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor
Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi         
12:16
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti         
12:12
Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi         
12:01
Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti         
11:45
Adam, Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi         
11:30
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol         
11:15
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı         
10:08
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 12:30:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da fikir maratonu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement