Bağcılar'da "Güvenli İnternet Bağlantısı-3B" 2'nci oldu - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, "Bağcılar'da Güvenli İnternet Bağlantısı-3B" projesi ile " Geleceğin En İyi Bağlantısı (Future Of Connectedness) kategorisinde 2'nci oldu.

Türkiye'de dijital teknolojilerin uygulanmasını planlayan ve yürüten kuruluşların ödüllendirildiği organizasyon olan IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri kapsamında Bağcılar Belediyesi ürettiği "Güvenli İnternet Bağlantısı 3B" kapsamında 2'nci oldu. En iyilerin yarıştığı etkinlikte 75 kurumdan 190 proje sahneye çıktı. Bağcılar Belediyesi ise Geleceğin En İyi Bağlantısı (Future Of Connectedness) kategorisinde girdiği yarışmada 2'nci oldu.

İnsanların bilgi ve teknolojiye ulaşma oranlarının ve kullanma kapasitesinin artırılmasına ve bölgenin akıllı şehirler konseptine uygun olarak kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 3B'yi hayata geçirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar halkının ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için projeleri hayata geçiriyoruz. Güvenli İnternet Projesi sayesinde ilçemizdeki 22 mahallemizde merkezi noktalara, parklara, caddelere, bilgi evlerine ve kamu kurumları gibi vatandaşın yoğun olduğu noktalara kablosuz ve kablolu internet, indoor kiosk (iç mekan) ve outdoor kiosk (dış mekan) ile ücretsiz internet hizmeti veriyoruz" dedi.

Ödül kazanan 3B Güvenli İnternet projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 2013 yılında başlatılmıştı. İlçe sınırları içerisinde 52 farklı lokasyonda 86 adet internet erişim cihazı bulunuyor. - İSTANBUL