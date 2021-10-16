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Bağcılar'da toplu düğün şöleni - Son Dakika

Bağcılar'da toplu düğün şöleni

16.10.2021 17:32
Bağcılar'da toplu düğün şöleni

Bağcılar'da bu sene 26.'sı düzenlenen Toplu Düğün Şöleni'nde 13 çift dünya evine girdi.

Bağcılar'da bu sene 26.'sı düzenlenen Toplu Düğün Şöleni'nde 13 çift dünya evine girdi. Törende Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çiftlerin nikahını kıyarken, şarkıcı Aslı Hünel de şahitlik yaptı.

Bağcılar Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlilik hazırlığı yapanlara büyük bir imkan sunuyor. Bu sene 26.'sını düzenlediği Toplu Düğün Şöleni'nde 13 çift mutluluğa adım attı. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, ses sanatçısı aynı zamanda sanatçı ve program sunucusu Aslı Hünel, oyuncu Sami Çelik, hayırsever iş adamı Faruk Özdemir ve birçok misafir katıldı. Törende Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çiftlerin nikahını kıydı. Nikah töreninde Aslı Hünel de şahitlik yaptı. "Evet" diyerek mutluluğa ilk adım atan çiftlerin gelinlik, damatlık, beyaz eşya ve mobilyasına kadar tüm eşyaları da hayırsever iş adamları aracılığıyla karşılandı.

Nikah töreninin ardından açıklamada bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, mutlu yuva huzurlu toplum adı altında Toplu Düğün Şöleninin 26.'sını düzenlediklerini söyledi. 13 çifti evlendirdiklerini dile getiren Çağırıcı," 26 yıl önce güzel bir gelenek başlatmıştık. Yıllardır nişanlı olupta maddi imkansızlıklardan dolayı evlenemeyen çiftlerimiz vardı. Onlara destek amaçlı hayırsever iş adamlarımız ile birlikte bir proje başlattık. Buzdolabından çamaşır makinasına kadar birçok ev eşyasını yine takılarıyla beraber hazırladığımız çiftlerimizi 26 yıldır güzel bir düğünle evlendirdik. Burada 100'ü aşkın bir destek var. Bağcılarımızda bugün evlenen çift sayısı 13 bu kadar müracaat vardı. Hepsine mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

"Çok duygusal anlar yaşadım"

Burada çiftlere hem şarkı söyleyip hem de mutluluklarına şahitlik eden Aslı Hünel," Gerçekten çok güzel bir organizasyon ben başta başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok duygusal anlar yaşadım. Gelin ve damatlarımız çok heyecanlıydı. Onların heyecanlarını paylaşmak beni de çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Hayırsever iş adamı Faruk Özdemir ise daha önce Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile böyle işlere imza attıklarını ifade ederek, "Başkanımız bu konuda örnek bir başkan daha önce böyle hayırlı geceler oldu. Biz katıldık. Böyle hayırlı işlere imza atmak bize mutluluk veriyor. Güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Gülay ve Hasan Kurt çifti heyecanlı olduklarını dile getirerek "Çok mutluyuz. Biz baya zorluklar çektik sağ olsun belediyemiz bize çok yardımcı oldu. Bu nedenle çok mutluyuz teşekkür ediyoruz. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Heyecanlı olduklarını belirten Ahmet Koğu ve Emine çifti ise "Çok güzel bir duygu. Çok heyecanlıyız. Bağcılar Belediyesine çok teşekkür ederiz ellerinden geleni yaptılar. Eşyalarımız olsun gelin arabası olsun hepsinde yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Bağcılar'da toplu düğün şöleni
Bağcılar'da toplu düğün şöleni
Bağcılar'da toplu düğün şöleni
Bağcılar'da toplu düğün şöleni
Bağcılar'da toplu düğün şöleni
Bağcılar'da toplu düğün şöleni
Bağcılar'da toplu düğün şöleni

Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Evlilik, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağcılar'da toplu düğün şöleni - Son Dakika


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