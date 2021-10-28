Üye Girişi
Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

28.10.2021 15:20
Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Bağcılar Belediyesi'nin de katılımıyla düzenlenen Temel Emisyon Envanteri Metodolojisi Çalıştayı'nda uzmanlar, iklim değişikliğini azaltma, sürdürülebilir kalkınma ve iklime dirençli şehirler oluşturma konusunda çözüm yolları aradı.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Bağcılar Belediyesi'nin de katılımıyla düzenlenen Temel Emisyon Envanteri Metodolojisi Çalıştayı'nda uzmanlar, iklim değişikliğini azaltma, sürdürülebilir kalkınma ve iklime dirençli şehirler oluşturma konusunda çözüm yolları aradı.

Çalıştayda, 2050 yılı için sıfır emisyon hedefine yönelik başlangıç çalışmaları konuşularak yol haritası belirlendi. Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey) kapsamında Bağcılar'da önemli bir etkinlik düzenlendi. Holiday In Otel'de gerçekleşen Temel Emisyon Envanteri Metodolojisi Çalıştayı'na Avrupa Birliği, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen dev proje için pilot belediye seçilen Bağcılar Belediyesi'nden uzmanlar da katıldı.

Yerli ve yabancı uzman isimler sunumlar yaptı

Proje kapsamında gerçekleştirilecek 6 çalıştay dizisinin ilk programında; EU4 Enerji Dönüşümü Projesi Türkiye Takım Lideri Daiva Matonien ile birlikte enerji ve iklim politikaları uzmanı, Sera gazı uzmanı, Enerji verimliliği uluslararası uzmanı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uzmanı, Uluslararası Sera Gazı emisyon uzmanı ve Enerji Verimliliği Uzmanı olan yerli ve yabancı isimler sunumlar yaptı. Ayrıca gözlemci belediyelerin konuyla ilgili verileri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Gün boyu süren çalıştayda; iklim değişikliğini azaltma ve sürdürülebilir kalkınma konularında küresel ölçekte çözüm yolları arandı. 2050 yılı için sıfır emisyon hedefine yönelik başlangıç çalışmaları konuşularak yol haritası belirlendi.

Global düzeyde iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilere karşı sıcaklık artışının 2050 yılında en fazla 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefleniyor. Bunun için sera gazı emisyonunun 2030'a kadar yüzde 40 azaltılması ve 2050'de de "net sıfır" hedefine ulaşılması gerekiyor. Bu kapsamda 100'ü aşkın ülke "karbon nötr" olmak veya "net sıfır" emsiyon hedefini benimsediklerini açıkladı.

Bağcılar Belediyesi de daha önce imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi gereği ilçedeki karbondioksit salınımını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı vadetmişti. - İSTANBUL

Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı
Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı
Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

Bağcılar Belediyesi, Yol Haritası, Bağcılar, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız 15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü 15:09 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 14:56 Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu 12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor

Son Dakika Haberleri
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman'ın alacağı tazminata Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:55 Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu
14:53 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
14:49 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
13:57 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman'ın alacağı tazminata Süper Lig'de takım kurabilir Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman'ın alacağı tazminata Süper Lig'de takım kurabilir         
15:10
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
15:06
Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu         
14:56
Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı         
14:51
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı         
14:24
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
11:59
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 15:25:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement