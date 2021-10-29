Bakan Soylu'dan Malatya'ya teşekkür - Son Dakika

Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgedeki çalışmalara destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve çalışmalara katılan personellere İçişleri Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen teşekkür belgesi, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teslim edildi. Başkan Gürkan Teşekkür Belgesini teslim alırken yaptığı konuşmada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, gerek yangın felaketinde gerek sel afetinde bütün birimleriyle ilgili alana anında intikal ederek oradaki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında göstermiş olduğumuz çaba ve gayretlerden dolayı İçişleri Bakanlığımızın bize vermiş olduğu bu teşekkür belgesinden dolayı onur ve mutluluk duyuyorum. Bu bizim görevimizdir. Milletimizin karşılaşmış olduğu hadiselerde milletçe var olmanın ve millet olmanın şuuru içerisinde bu tür afet, deprem hadiselerinde Büyükşehir Belediyesi olarak azami titizliği ve hassasiyeti göstererek ilgili yerlere müdahale ve yardım etme noktasında gereğini yerine getirdiğimiz için İçişleri Bakanlığımız tarafından teşekkür ve takdirle ödüllendirilmiş olmaktan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Cenab-ı Allah memleketimize felaket ve afet göstermesin diyorum. Bu tür durumlarda da milletçe bu işlerin üstesinden gelmenin şuuru içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

İçişleri Bakanlığımız tarafından deprem ve sel felaketlerinde görev alan bütün personellerimize teşekkür belgesi gönderilmiştir. Bu inceliklerinden dolayı Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ve Bakanlık Personellerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilen teşekkür belgesinde, "Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetinden sonra devlet millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi-manevi destekle 'Ben de varım!' dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimizle" ifadelerine yer verildi. - MALATYA