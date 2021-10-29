Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı silueti yansıtıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün en önemli sembollerinden Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı yansıtıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş ülkeler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Türkiye'nin 98. kuruluş yılını kutlamaya devam ediyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Bakü Olimpiyat Stadyumu (BOS), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında Türk bayrağının renklerine büründü. Ülkenin en önemli sembollerinden biri olan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun duvarlarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yansıtılan Türk bayrağı muhteşem görüntülere sahne oldu. - BAKÜ