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Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması

05.10.2021 14:05
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehircilik alanının Oscar'ı olarak sayılan Golden City Awards'ta; son bir yılda il içi ve dışında gerçekleşen itfai olaylara müdahale ve koordinasyon çalışmaları nedeniyle "Afet ve Acil Durum Yönetimi En Başarılı Büyükşehir Belediyesi Ödülü"ne layık görüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehircilik alanının Oscar'ı olarak sayılan Golden City Awards'ta; son bir yılda il içi ve dışında gerçekleşen itfai olaylara müdahale ve koordinasyon çalışmaları nedeniyle "Afet ve Acil Durum Yönetimi En Başarılı Büyükşehir Belediyesi Ödülü"ne layık görüldü.

Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Golden City Awards ödülleri, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Pandemi sürecinin başlangıcında yeni kurulan Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi'nin (BAKOM), gerek pandemi sürecinde gerek il genelindeki itfai olaylarda Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerini içine alan bir hazırlık, planlama ve müdahale süreçlerini yönetmesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin il içinde ve dışında gerçekleşen olaylarda gösterdiği üstün performans ve koordinasyon gücüyle "Afet ve Acil Durum Yönetimi En Başarılı Büyükşehir Belediyesi Ödülü"ne layık görüldü.

Etkin çalışma üstün performans

Bu yıl "Pandemi ve Dayanışma" ana temasıyla gerçekleştirilen ve Türkiye'nin şehircilik alanında marka yarışması olan "Golden City Awards"ta, ödül alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, özellikle son 1 yılda, il dışında yaşan birçok olayda en ön sıralarda yer alarak aynı zamanda koordinasyonu sağladı. İzmir depremi, Çanakkale'de yaşanan gemi yangını, Muğla'da yaşanan orman yangınları ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinde gösterdiği etkin ve hızlı çalışma, üstün performansla takdir toplayan Balıkesir Belediyesi'nin ödülünü, Başkan Yücel Yılmaz adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan aldı.

Balıkesir itfaiyesi en önde koordinasyon görevini üstlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin son 2-3 yılda yaptığı çalışmalar sonucunda birçok alanda ödül almaya devam ettiğini söyleyen Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan "Çalışma arkadaşlarımızın ödülü hak ettiklerini düşünüyorum. Özellikle pandemiyle başlayan süreç sonrasında; Elazığ depremi, Malatya'daki yıkım, İzmir depremi, Antalya'da, Muğla'da ve Ayvalık'ta yaşanan orman yangınları ile Sinop'ta, Kastamonu'da, Abana'da, Bozkurt'ta yaşadığımız sel felaketleri gösterdi ki yoğun bir afet yılı yaşadık. Biz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak oradaydık. En önde koordinasyon görevini üstlenen İtfaiye ekipleri bizdik. Bizi tırnak içinde söylüyorum, herkes aslında. Türkiye'nin birlik beraberliğini orada gördük. Göçük altından 58 saat sonra çıkan İdil kızımızın haberi gecenin bir yarısında bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı, ailesi mutluluk gözyaşları döktü. Ekibimiz, Balıkesir'e dönerken şehrimizin duyduğu gurur herhalde bize bu ödülü getirdi." dedi.

Proaktif yönetim anlayışı

Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz'ın göreve geldiği günden itibaren afetlere karşı çok net bir şekilde proaktif bir yönetim sergilendiğini belirten Küçükkaptan "Gönüllülerimizle, BAKOM tarafından güçlendirilmiş çok ciddi bir afet yönetim planı organize ediyoruz ve uyguluyoruz. Balıkesir İtfaiyesi olarak bir özelliğimiz de Yıldız Köpekli Arama Kurtarma Timi. Çok profesyonel bir yer oluşturduk bu konuda ve diğer illere de destek oluyoruz." diye konuştu.

Törene, Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan'ın yanı sıra; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı ve BAKOM Sorumlu Daire Başkanı Halil Yılmaz ile itfaiye personeli katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Türkiye, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şehircilik oskarı Açıklaması - Son Dakika
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