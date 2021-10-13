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Balıkesirli işletmeci çölyaklıları sevindirdi - Son Dakika

Balıkesirli işletmeci çölyaklıları sevindirdi

13.10.2021 12:23
Balıkesirli işletmeci çölyaklıları sevindirdi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, zeytinyağı işletmeciliği yapan Mehmet Özgü Manisalı, çölyak hastalarına özel glütensiz makarna üretimine başladı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, zeytinyağı işletmeciliği yapan Mehmet Özgü Manisalı, çölyak hastalarına özel glütensiz makarna üretimine başladı. Manisalı'nın bu ürünü, yörede glütensiz gıda bulmakta zorlanan çölyaklıları sevindirdi.

Gömeç'in Karaağaç Mahallesinde zeytinyağı ve sirke imalatı yapan Mehmet Özgü Manisalı, şimdi de glütensiz makarna üretimine başladı. Üretimin başlaması çölyak hastalarını sevindirdi. Karaağaç'taki üretim tesislerini gezen Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, glütensiz üretim yapan Mehmet Özgü Manisalı'ya teşekkür etti. Gelen talep üzerine glütensiz makarna üretimine başladıklarını anlatan Manisalı, "Müşterilerimizden gelen istekler üzerine glütensiz üretimine başlamak istedik. Bunun akabinde de bir araştırma yaptık. Sonrada İtalya'dan makarna üretim cihazlarını getirdik. Şu anda da çok büyük bir talep olan glütensiz makarna üretiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam edecek. İlerde, glütensiz barlar ve başka ürünler de üretip Körfez bölgesindeki glütensiz kullanım yapan kişilere bunları ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Tesisleri ziyaret eden Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya," Çölyak Derneği olarak Körfez'deki çölyaklılar için ürün araştırması içerisindeydik. Gelen bir telefonla makarna üretiminin olduğunu öğrendik. Şu anda Karaağaç'ta bizler için makarna, çorbalık tarzında bizlere uygun olan ürünler hazırlanıyor. Böylelikle bizim glütensiz ürünlere ulaşmamız daha çabuk oldu. Ürünlerin körfezde üretilmesi bizleri mutlu etti. İnşallah, ilerdeki günlerde daha farklı ürünlerde bizlere yardımcı olacaklarını belirttiler. İşletme sahibi Mehmet Beye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çölyak hastası Taşkın Bayrak ise, "Ben 2006 yılında glütensiz beslenmeye başladım. Gömeç ilçesinde böyle bir üretimin başlaması bize Allah'ın bir lütfu. Kendilerine, işletme sahiplerine teşekkürler ediyorum. Türkiye'deki çölyak hastalarımızın bu ürünleri bir an önce kavuşmalarını diliyorum. Damak tadı tamamen doğal olduğu için farklı bir tatları var. Avrupa'daki ürünlerden çok farklı. Bunu mutlaka tatmalarını diliyorum. İşletme sahiplerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesirli işletmeci çölyaklıları sevindirdi
Balıkesirli işletmeci çölyaklıları sevindirdi
Balıkesirli işletmeci çölyaklıları sevindirdi

Edremit Körfezi, Balıkesir, Körfez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesirli işletmeci çölyaklıları sevindirdi - Son Dakika


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