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Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor - Son Dakika

Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

13.10.2021 09:55
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ballıkayalar Tırmanış Şenliği", 15-17 Ekim tarihlerinde Ballıkayalar Tabiat Parkında gerçekleşecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ballıkayalar Tırmanış Şenliği", 15-17 Ekim tarihlerinde Ballıkayalar Tabiat Parkında gerçekleşecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile doğal güzelliği korunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, dağcılık, kamp, trekking, kaya tırmanışları ve kanyon sporları için önemli bir bölgede yer alıyor. Adını, vadi içindeki mağara ve kayalıkları kovan olarak kullanan arıların yaptığı baldan alan Ballıkayalar Parkı, 200 milyon yıllık geçmişe sahip. Vadi, derinliği 80 metreyi bulan, genişliği ise 40 ve 80 metre arasında değişen, yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahip karstik bir yapı özelliği de taşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları biriminin organize edeceği "Ballıkayalar Tırmanış Şenliği" 15-17 Ekim 2021 tarihlerinde Ballıkayalar Tabiat Parkında gerçekleşecek. Ballıkayalar Tırmanış Şenliği; konser, söyleşi, eğlenceli atölyeler ve ödüllü yarışmayı kapsayan bir konsepte kaya tırmanışını profesyonel olarak yapan tırmanıcıları, amatörleri ve doğaseverleri buluşturacak.

Ödül verilecek

Geleneksel hale gelmesi hedeflenen şenlikte, Kocaeli'deki tüm dağcılık kulüplerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlayacak 250 üzerinde sporcu da misafir edilecek. Tırmanış için katılım sağlayacak sporcular şenlik süresince Ballıkayalar Tabiat Parkında kamp kuracak. Bu yıl parkurun orta derece zorluğa sahip olması nedeniyle katılım 16 yaş ve üstüne açık olacak. Ballıkayalar'da yapılacak yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verilecek. - KOCAELİ

Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kovan, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor - Son Dakika


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