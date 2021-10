Barınaktaki hayvanlara çocuklardan mama - Son Dakika

Aydın merkezdeki okullarda eğitim gören minik öğrenciler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım, Besleme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret ederek buradaki hayvanlarla bir araya geldi. Yanlarında öğretmenleri ve görevlilerle rehabilitasyon merkezini gezen çocuklar hayvan dostlarına yanlarında getirdikleri mamaları da armağan etti.

Can dostların bakımları, beslenmeleri ve rehabilitasyonları için günün her saati sahada olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayvanlarla bir araya gelip beraber yaşama kültürü geliştirmelerine de özel önem veriyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de rehabilitasyon merkezinin kapılarını her hayvansevere olduğu gibi minik öğrencilere de açan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle onların da yaşam hakkının önemini çocuklara aşılıyor. Bu doğrultuda rehabilitasyon merkezinde görevliler tarafından çocuklara hayvanlara nasıl davranılması gerektiği, onlara verilmesi gereken değer anlatıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ortak yaşam kültürü içerisinde can dostlara her daim sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Bu doğrultuda gelecek nesillere hayvan ve doğa sevgisini aşılamanın önemine değinen Başkan Çerçioğlu, çocuklarının bu kültürü alabilmesi için aileleri Büyükşehir Belediyesi'nin rehabilitasyon merkezlerinden hayvan sahiplenmeye davet etti. - AYDIN