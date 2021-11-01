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Barış Pınarı Harekatıyla gelen huzur 2 yıldır devam ediyor - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatıyla gelen huzur 2 yıldır devam ediyor

01.11.2021 15:07
Barış Pınarı Harekatıyla gelen huzur 2 yıldır devam ediyor

Türkiye tarafından 9 Ekim 2019'da düzenlenen Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad'ta halk 2 yıldır huzur içinde yaşıyor.

Türkiye tarafından 9 Ekim 2019'da düzenlenen Barış Pınarı Harekatıyla PKK/ YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad'ta halk 2 yıldır huzur içinde yaşıyor.

Türkiye tarafından 9 Ekim 2019'da PKK/YPG terör örgütüne yönelik Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatının üzerinden 2 yıl geçti. Harekatta terör örgütünün işgali altında olan Resulayn ve Telabyad temizlenerek oradaki halk özgürlüklerine kavuşturuldu. Harekatın üzerinden geçen 2 yılda bölgede yaşayan halk, Türkiye'nin de desteğiyle kısa süre içerisinde yaralarını sardı. Bölgede ticaret gelişirken terör örgütü tarafından kapatılan dükkan ve iş yerleri yeniden açıldı. Refah seviyesinin her geçen gün yükseldiği bölgede alt ve üst yapıdaki eksiklikler giderilirken eğitim ve sağlık alanında da bir çok yatırım gerçekleştirildi.

Barış Pınarı Harekatının ardından bölgenin terörden arındırıldığını söyleyen Resulayn esnaflarından Enes Muhammed Maccun, "Resulayn kapalı çarşıda esnafım. Bölgemizin terörden arındırılmasından sonra yaşam standartlarımız çok iyi oldu. Elektrik, su, temel ihtiyaçlarımız en iyi şekilde karşılanıyor. Burada hayat normale döndü diyebiliriz. Şartlar tam istediğimiz gibi oldu. Bizi özgürleştiren, bize bu imkanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Türk kardeşlerimizle beraber onardık"

Barış Pınarı Harekatı sonrası Resulayn'a döndüklerinde hastane, cami, ev ve iş yerlerinin terör örgütü tarafından yıkılıp tahrip edildiğini söyleyen Resulayn Yerel Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamza, "Rasulayn ve Telabyad bölgesinin terörden arındırılmasının ikinci yıl dönümüne gelmiş bulunmaktayız. Resulayn'ın terörden arındırılmasından sonra şehre girdiğimizde evler yıkık, sokaklar, caddeler kapalı, her yerde tüneller vardı. Devlet daireleri ve camiler terör örgütünün tahribatları sonucu yıkık ve harabe hale gelmişti. Resulayn Yerel Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti el birliği ile tahrip olan kentimizi tekrar imar edilip yaşanılabilir hale getirdik. Hayat normale döndü. Fırınlar, iş yerleri, devlet daireleri faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmeye başladı. Yağmur yağmadığından dolayı ürün ekemeyen vatandaşlarımıza fırınlarda günlük 20 ton unu ekmek haline getirilip dağıtıyoruz. Daha önceleri su sıkıntısı vardı. Su sıkıntısını da giderdik. Tahrip olan hastanemizi de Türk kardeşlerimizle beraber onardık. Şu anda en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Elektrik ile ilgili sıkıntıları da giderdik. Tüm evlere elektrik dağıtımını yaptık. Güvenlik güçlerimiz, sağlık personelimiz, temizlik personelimiz, mühendislerimiz aralıksız bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatıyla gelen huzur 2 yıldır devam ediyor
Barış Pınarı Harekatıyla gelen huzur 2 yıldır devam ediyor
Barış Pınarı Harekatıyla gelen huzur 2 yıldır devam ediyor
Barış Pınarı Harekatıyla gelen huzur 2 yıldır devam ediyor
Barış Pınarı Harekatıyla gelen huzur 2 yıldır devam ediyor
Barış Pınarı Harekatıyla gelen huzur 2 yıldır devam ediyor

Resulayn, Türkiye, Terör, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Barış Pınarı Harekatıyla gelen huzur 2 yıldır devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Pınarı Harekatıyla gelen huzur 2 yıldır devam ediyor - Son Dakika
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