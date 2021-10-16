Başkan Akın'dan şehit abisine makam aracı jesti - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, makam aracını Turgutlulu Şehit Onur Karakaya'nın abisi Uğur Karakaya'ya gelin arabası olarak kullanılmak üzere tahsis etti.

Başkan Akın'ın makam aracı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın abisi Uğur Karakaya ile Selvihan Er'in düğününde gelin arabası oldu.

Seçim öncesi makam aracını kullanmayacağını, sürekli halkın içinde olacağı sözünü veren Başkan Akın seçimi kazandıktan sonra da şehir içinde makam arabasını hiç kullanmadı.

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, "Göreve gelmeden ne söz verdiysek tek tek yerine getiriyoruz. Makam aracını kullanmayacağımı halkımızla iç içe olacağımı söylemiştim. Makam aracını süsletip yeni evlenen çiftimize tahsis ederek her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. Makam aracının böyle güzel ve anlamlı bir işe hizmet etmesinden oldukça mutluyum. Kardeşim Uğur Karakaya ve eşi Selvihan'a bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Ayrıca şehidimiz Onur Karakaya'ya bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli hemşehrilerimi memnun etmek onların istek ve taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Uğur Karakaya ve Selvihan Er'in mutlu günlerine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser de katıldı.

Damat Uğur Karakaya ise Başkan Akın'ın jestine teşekkür ederek, "Kendisinden Allah razı olsun" dedi. - MANİSA