Başkan Arda, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Mahalle muhtarlarıyla düzenli olarak bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Muhtarlar Günü'nde yemek düzenledi. Düzenlenen yemekte 16 mahallenin muhtarıyla buluşan Başkan Arda, yaşama geçirdiği ve planladığı projeler hakkında bilgiler verdi, muhtarların isteklerini dinledi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 16 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen yemekte Başkan Arda, yaşama geçirdiği ve planladığı projeleri anlattı.

İlçedeki mahalle muhtarlarıyla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Halil Arda, muhtarlık makamının önemine değindi. Yurttaşların sorunlarını aktarmak için ilk önce muhtarlara başvurduklarının altını çizen Başkan Halil Arda, muhtarlardan gelen istekleri en kısa sürede çözüme ulaştırdıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Muhtarlık çok önemli bir görev. Kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü görevi gören, kurumsal temsilciliği olan bir yapı. Çağdaş kamu yönetiminin en önemli faktörlerinden biri katılımcılık. Katılımcılığın sağlanmasında çok önemli yeriniz, göreviniz var. Hiç şüphesiz ki vatandaşların iyi gününde kötü gününde ilk müracaat ettiği ve bu anlarda onların yanında olan kişilersiniz. Başta Gaziemirli muhtarlarımız olmak üzere, demokrasinin temel taşı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum."

Başkan Halil Arda, günün anısına muhtarlara Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk'u armağan etti. - İZMİR