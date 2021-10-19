Başkan Bozdoğan: "Muhtarlarımız devletin gören gözü, işiten kulağıdır" - Son Dakika

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Belediye yemekhanesinde muhtarları misafir eden Başkan Bozdoğan'a, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Latif Tufan ile ilçe protokolü eşlik etti. Burada konuşan Bozdoğan, 10 gün sonra 29 Ekim'in kutlanacağını hatırlattı. Cumhuriyetin en önemli kazanımının demokrasi olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Demokrasinin de yıllardan beri devam eden en önemli yapı taşı muhtarlarımızdır. 1829 yılından beri devam eden bu müessesenin en önemli özelliği devlet ve millet odasında bir noktadır. Öyle bir köprü ki devletin gören gözü, işiten kulağı, muhtarlardır. Tarsus'un toplamda yüz seksen tane mahallesi var. Yani aslında olaya baktığınız zaman ben belediye başkanı olarak bu kente neyim diye Düşündüğümde ben de Tarsus'un muhtarıyım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Evet sizler mahallelerin, köylerin, beldelerin muhtarısınız. Ama ben de Tarsus'un muhtarıyım. Buradaki en önemli özelliğimiz de halkla bütünleşip, öyle bir müessese haline geldi ki muhtarlık vizyoner yapıyı geleceğe taşıyacak yine sizlersiniz. Mahallelerin yaşam kalitesini mikroekonomisini düzenleyecek olan ve bunu arttırmaya çalışacak olanlar da muhtarlarımızdır. Yani olaya farklı bir açıdan baktığımız zaman her bir muhtarımızın üzerine düşen görevin ne kadar kutsal, ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. ve burada da en önemli özelliğiniz hiçbiriniz atanmış değil, seçilmiş insanlarsınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünde o milletin verdiği oylarla muhtar seçilen insanlarsınız. Gününüzü kutluyorum. Bu sadece bir günde sınırlı kalacak bir gün olsun istemiyorum. Keşke ileride bunun hafta bazında da düzenli olarak çalıştay şekline dönüştürülmesi bunların ilçe bazında, il bazında bu şekilde ortaya konulması elbette ki kent adına çok büyük bir fayda sağlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Tarsus- Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü ise "Türk demokrasisinin gerçekten temel taşı olup seçimle iş başına gelen ve mahallesine hizmet etmek üzere tek kişilik idareler muhtarlardır. Dolayısıyla bu bağlamda görevimiz ağır. Biz devletle millet arasında köprüyüz. Çünkü kapılarımız hiçbir zaman için kimseye kapanmaz. Yirmi dört saat telefonlarımız açık şekilde halkımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Muhtarlar günümüzün hepinize hayırlı uğurlu olmasını, sağlıklı mutlu günler geçirmenizi temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da muhtarlara önem ve değer verdiklerini vurgulayarak, "Çünkü muhtarlarımız bizim halkla en önemli köprümüz yani vatandaşın sorununu, sıkıntısını bir şekilde bize aktaran o sorunun sıkıntının çözümü için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kapılarını çalan bir şekilde o sorunlarının çözülmesi için gece gündüz çalışan arkadaşlarımız. Devlete yardımcı olan, aynı zamanda vatandaşa da yardımcı olan, iki yönü olan bir müessese. O yüzden bizim için gerçekten muhtarlık müessesesi önemli. Demokrasi adına, sizin karakaşınız, kara gözünüz için de değil. Yani neticede siz halkı temsil ediyorsunuz. Halkın seçtiği insanlarsınız. Size verilecek yeni görevler, yetkiler, sorumluluklar demokrasi adına da gerçekten güzel olacaktır. İyi olacaktır diye şahsen düşünüyorum. Bu duygularla, düşüncelerle biz her zaman sizin yanınızdayız. Belediye başkanımıza, belediyemize, bizi burada misafir ettiği için, sizleri burada misafir ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah Tarsus için hep birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gününüz kutlu olsun. Nice günlerde, güzel günlerde buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı sonrasında protokol üyeleri mahalle muhtarlarına çiçek takdim ederek, günlerini kutladılar. - MERSİN