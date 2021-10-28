Başkan Büyükkılıç: "Cumhuriyetimizi 100. yılına çok daha güçlü taşıyacağız" - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yorgun ve fakir düşmüş bir milletin vatanını sahiplenerek, küllerinden yeniden doğduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılını kutladı. Büyükkılıç, "Cumhuriyetimizi yaklaşan 100. yılına çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız" dedi.

Başkan Büyükkılıç, tüm yurtta olduğu gibi, Kayseri'de de coşkuyla, gururla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık' dediği gibi, Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Cumhuriyet, Türkiye'yi talana giren, dört bir yandan kuşatmış düşmanlara karşı savaşan, zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir milletin vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmasıdır" dedi. 100. yılına yaklaşan cumhuriyetin ilelebet payidar kalması için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Bir asırlık şanlı geçmişe sahip bu necip millet, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini en başından en sonuna kadar kendi büyük mücadelesi ve hür iradesi ile kazanmıştır. Yediden yetmişe millet ve devlet olarak bizler de varlığımızı ve geleceğimizi korumak için mücadeleye devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı hiçbir şekilde bozmadan, tüm dünyaya her alanda Türk'ün gücünü göstermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi yaklaşan 100. yılına çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Büyükkılıç, mesajını, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılını gururla, onurla kutluyor, canları pahasına vatanlarını savunarak bu cennet vatanı bize armağan eden, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kahraman ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" diye sonlandırdı. - KAYSERİ