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Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi

10.10.2021 11:29
Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '150'ci Yılda 150 Proje' kapsamında hayata geçirilen www.e38.com.tr isimli dijital platformda satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '150'ci Yılda 150 Proje' kapsamında hayata geçirilen www.e38.com.tr isimli dijital platformda satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, e-38'de ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim, takı kategorilerinde iki binin üzerinde el sanatı eseri bulunduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin önemli hizmetlerinden olan e-38 platformunun içerisinde satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi'ni inceleyerek, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ve KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan'dan bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin sanat ve mesleki eğitimde markası olan KAYMEK'in el emeği göz nuru eserlerinin satıldığı elektronik ticaret sitesi olan www.e38.com.tr sitesini aylık on binlerce kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Büyükkılıç, e-ticaret platformu e-38'in Kayseri'nin güzelliklerini tanıtmak için güzel bir fırsat olduğunu kaydetti.

Hem tüketiciler, hem de satıcılar için avantajlı olan e-ticaret ortamının her geçen gün öneminin arttığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, yerel bir kuruluş olarak, bu alanda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. E-ticaretin kısa süre içerisinde daha büyük kitleye ulaşması için en ideal yollardan biri olduğunu söyleyen Büyükkılıç, "www.e38.com.tr sitemizde Kayseri'nin güzelliklerini tanıtmak için güzel bir fırsat. Kendimizi geliştirmek durumundayız. Ürettiklerimizi kenara atmıyoruz, değerlendirerek hareket ediyoruz. Ayrıca sitede hem kentimizin tanıtımı yapılıyor, hem de geleneksel el sanatlarımızın gelecek kuşaklara aktarılıyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi - Son Dakika
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