Başkan Göksu: "İstanbul halkının ekmeğiyle oynamayın" - Son Dakika

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Meclisi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "İstanbul halkının ekmeğiyle oynayıp, halkın ekmeğini satmayın" dedi. Öte yandan Göksu, şuan halk ekmek üretiminin 5 milyon olması gerekirken, 900 binlere düştüğünü belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekim meclisi ilk oturumu öncesinde basın açıklamasında bulundu. Yenikapı'da bulunan İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Salonu'nda konuşan Göksu, İstanbulluları yakından ilgilendiren halk ekmeğindeki gelişmelerden ve İETT'deki 2 milyar liralık bakım ihalesiyle ilgili detaylardan belgeler göstererek bahsetti.

"İstanbul halkının ekmeğinden elinizi çekin"

İstanbul Halk Ekmek'in peşkeş çekilmeye çalışıldığını vurgulayan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Halk ekmek İstanbul'da önemli bir gıda maddesi haline geldi. Sadece ucuzculuğuyla değil, tadıyla da yapımıyla da önemli bir noktaya geldi. Bizim dönemimizde halk ekmek 3 milyon üretim kapasitesine çıktı. CHP'li belediyeler tarafından halk ekmek manipüle edilmek istendi. CHP'nin halkla bir yakından ilgisi olmadığını çok iyi biliyoruz. CHP'nin halka ekmeği ulaştırma gibi bir gayesi olmadığını zaten biliyoruz. İBB başkanı ve CHP genel başkanı halkın ekmeğinden elinizi çekin diye bağırıyordu. Şimdi ben onlara sesleniyorum: İstanbul halkının ekmeğinden elinizi çekin" dedi.

"Aylık 50 bin liraya kiralıyorlar"

Ekmek üretiminin düştüğünü söyleyen Başka Göksu, "Biz AK Parti döneminde dünyanın en büyük ekmek üretim tesisinin fabrikasının çalışmalarına başlamıştık. Fabrika inşaatı devam ederken seçim süreci başlamış ve bundan dolayı bu inşaat durmuştur. Bu fabrikanın şu ana kadar bitip ekmek üretmesi gerekiyordu. Seçimden sonra 4-5 milyona çıkması gerekiyordu, fakat şu anda 900 binlere düşmüştür ekmek üretimi. Aylık 50 bin liraya kiralıyorlar. Halkın ekmek fabrikasını satma. Kime ekmek ürettireceksiniz? Dünyanın en büyük ekmek üretim tesisi, bütün donanımları alınmış fabrika CHP'li İstanbul Belediye Başkanı tarafından mahvediliyor. Biz bu ekmek fabrikasının peşkeş çekilmesine AK Parti olarak müsaade etmeyeceğiz. Biz tabelada İstanbul senindir demiyoruz. Biz, birlikte İstanbuluz diyoruz" şeklinde konuştu.

"İBB Başkanına soruyorum: Neden araştırma komisyonunu veto ettin"

İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarının aylardır arızalanarak yolda kaldığına ve vatandaşları mağdur bıraktığına dair açıklamalarda bulunan Göksu, "Eylül ayı başında meliste İETT'yle ilgili İETT'de neler oluyor diye sorular sormuştuk. CHP kazandıktan sonra yaklaşık 2 yıllık içerisinde 14 tane ihale yapılmış ve bir şirket 2 milyarlık ihaleyi almış. İstanbulluların parası sadece bu ihaleyle bir kişiye gitmiş. İBB Başkanı kuru gürültü dedi. Meclis bir karar aldı ve araştırma yaptı. Başkana sesleniyorum. Eğer bu gürültüyse kurulan komisyon neden veto edildi. İETT'deki usulsüzlükleri araştırmak üzere kurulmak istenen komisyon başkan tarafından veto edilmiştir. Araştırma komisyonu çalışmaya başlasın. Dürüst olduklarına inanıyorlarsa kursunlar. Biz onların vetosuna rağmen o komisyonu ısrar karar kuracağız, gerekirse hukuka taşıyacağız. İstanbullular artık yolda kalmaktan, duran tramvay ve metrolardan İstanbul'u seyredemez hale geldi. İBB başkanına tekrar soruyorum: İETT'deki ihalelerin araştırılmasından neden bu kadar korktun, neden araştırma komisyonunu veto ettin? İstanbul İETT'deki karabatağı duymayan kalmadı. İleride bunların hepsi ortaya dökülecek. Bir yerde CHP varsa orada yolsuzluğun olmama ihtimali yoktur" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL