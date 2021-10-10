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Başkan Gürkan, Beydağı tabiat parkında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Gürkan, Beydağı tabiat parkında incelemelerde bulundu

10.10.2021 15:28
Başkan Gürkan, Beydağı tabiat parkında incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı Tabiat Parkı alanı içerisine yapılacak olan Gençlik Kampı alanında incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı Tabiat Parkı alanı içerisine yapılacak olan Gençlik Kampı alanında incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, İlgili Daire Başkanları ile şube müdürleri eşlik etti.

Gençlik Kamp Merkezindeki kazı çalışmaları ve yapılacak olan proje hakkında ilgililerden bilgiler alan Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, "Türkiye geneline hitap edebilecek bir Gençlik Merkezi ve Gençlik Kampının temel kazıları gerçekleştirilmektedir. Beydağı (İnderesi) Tabiat Parkı 3 bin 100 dönüm bir alanı kapsamakta. Bu alan içerisinde vatandaşlarımız çeşitli aktiviteleri aynı anda yapabilecekler. Park alanı içerisinde piknik alanları, macera parkları, çeşitli spor etkinliklerinin yapılacağı futbol, voleybol ve basketbol sahaları, sosyal donatı alanları ile 250 kişilik gençlik kampının bulunduğu geniş kapsamlı bir spor kompleksi inşa ediliyor. Kazı çalışmalarının başladığı bu alanda toplam 40 bin metreküp hafriyat çalışması gerçekleştirilecek. Kazı çalışmalarında ekipler hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmekteler. Kazı çalışmalarının ardından temel atma ve kompleksin yapımına başlanması için yoğun bir çaba harcanmakta. Türkiye'deki bütün gençlerimize hitap edebilecek ve kampımıza gelecek olan misafirlerimizin çok güzel bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir mekan oluşturulmakta. 3 bin 100 dönümlük bu parkımız Malatya'ya ve bölgeye hitap edebilecek bir kapasiteye sahip olacak. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde park alanının bir kısmını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yapılan bu çalışmalarla birlikte inşallah 2022 yılında geri kalan alanları da Malatyalıların ve gençlerin hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

"Su sıkıntısı yaşanmayacak"

Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda herhangi bir su sıkıntısı yaşanmaması içinde bin tonluk bir su deposu MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Ayrıca yeşil alanların sulanması ile alakalı olarak da Kernek Meydanında yeniden çıkartılan suyun bir kısmı burada kullanılacaktır" dedi.

"Gençlerimiz için yeni spor alanları inşa ediyoruz"

Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmanın haricinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Malatya genelinde, futbol, voleybol, basketbol sahası, jimnastik salonu ile yüzme havuzları ve kapalı spor salonları yapılmakta. Bizlere her zaman destek veren Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Malatya'nın gelecek nesillerinin spor yapabilecekleri alanları şimdiden inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımız Malatya halkımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Başkan Gürkan, Beydağı tabiat parkında incelemelerde bulundu
Başkan Gürkan, Beydağı tabiat parkında incelemelerde bulundu
Başkan Gürkan, Beydağı tabiat parkında incelemelerde bulundu
Başkan Gürkan, Beydağı tabiat parkında incelemelerde bulundu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gürkan, Beydağı tabiat parkında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Gürkan, Beydağı tabiat parkında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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