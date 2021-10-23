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Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi

23.10.2021 15:27
Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Esma Hatun Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de katıldı.

Programda yaptığı konuşmada Talas'ın barışık bir ilçe olduğuna dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, uyumlu bir çalışma ortamına sahip olduklarını belirterek, "Barışık bir ilçeyiz. Muhtarımızla, sayın kaymakamımızla ve diğer ilçe bürokrasisiyle uyumlu bir çalışma ortamımız var. 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüs belasıyla karşı karşıyayız. Bu süreçte herkes evinde kalırken en çok çalışanlar belediyeciler ve muhtarlar oldu. Her şey belediyeden ve muhtarlardan soruldu. Tüm istekler bizlere geldi. Muhtarlarımız vatandaşlarımıza karşı sorumluluk sahibi oldular. Dünyada bu süreci en iyi yöneten ülkelerden birisi olduk. Bunda herkesin emeği var ama belediyeler ve muhtarlar ayrı bir görev üstlendi" dedi. Kırsala yönelik çalışmalara da değinen Başkan Yalçın, pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret ederek, "Kırsala sahip çıkmayan, şehri yönetemez' diye bir sözümüz var. Yönetim kademeleri, nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde ama beslenme noktalarımız kırsalda. Her şey gıdadan, tarım ve hayvancılıktan geçiyor. Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın önemi daha iyi anlaşıldı. Biz de bu konuda gerek tarım makineleriyle gerekse tohum dağıtımı ile sizlere destek olmaya çalıştık. Allah devlete zeval vermesin, gücümüze güç katsın. Bütün mahallelerimizi eş zamanlı olarak hizmet götürmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de muhtarlığın idari ve demokratik sistemin birinci ayağı olduğuna dikkat çektiği konuşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın hakkında övgü dolu sözler sarfederek, "Vatandaş ilk olarak her zaman size ulaşıyor. Son derece önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Son 20 yılda muhtarlık daha iyi bir noktaya geldi. İmkanlar çok gelişti. 31 yıldır meslekteyim çok şey gördüm. Bana göre en şanslı muhtarlar sizsiniz. Talas'ta çok iyi bir hizmet temposu var. Mustafa Yalçın Başkanım ve ekibi çok iyi işler yapıyor. İyi niyetle ve gayretle çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Programda söz alan mahalle muhtarları da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti ve mahallelerine dair bazı istekleri dile getirdi. Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy üç yıl önce verdikleri istekler listesinin tamamının yerine getirildiğine dikkat çekerek, "3 yıl önce bir dizi isteklerle karşınıza gelmiştik. Şimdi düşünüyorum düşünüyorum size söyleyecek bir sorun ya da bir isteğim olmadığını görüyorum. Yaprak düşse altında bir belediyeci oluyor. Her şey için çok teşekkür ederim" şeklinde görüşlerini ifade etti. Ardıç Mahalle Muhtarı Alper Solak da; "Belediyemiz her türlü hizmeti anında yerine getiriyor. Çok güzel ve farklı uygulamalar da gerçekleştiriyor. Bu yüzden size 'Mucit Başkan' diyoruz. Allah yokluğunuzu vermesin" diye konuşurken Kamber Mahalle Muhtarı Ömer Navruz da 20 yıldır bekledikleri yol için Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Mahallemizin içinden geçen ve 20 yıldır sıkıntı olan yolu dışarı alarak kamyonların mahallemize girmesinin önüne geçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi bazı mahalle sakinlerimiz 'kamyonlar artık mahalleden geçmediği için sabahları uyanamıyoruz' diye espri yapıyorlar. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Başakpınar Mahalle Muhtarı Cemalettin Sivritaş ise diğer belediyelere örnek hizmetler yapıldığına vurgu yaparak, "Geçenlerde şehrimizin dört bir yanından muhtarlarımızla bir araya geldik. Burada sizin yaptığınız çalışmaları ve tarıma verdiğiniz desteği anlattık. İnanamadılar. Biz de fotoğraflarıyla onlara yapılanlara gösterdik. Her şey için çok teşekkür ederiz" diyerek görüşlerini aktardı.

Öte yandan Başkan Yalçın, tüm mahalle muhtarlıklarına Muhtarlar Günü nedeniyle birer büro tipi buzdolabı hediye etti. - KAYSERİ

Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi

Mustafa Yalçın, Muhtarlar Günü, Tarım, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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