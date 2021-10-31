Başkent yerli üreticilerden satın alınan kış çiçekleri ile süsleniyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin muhtelif alanlarını, prestij parklarını ve refüjleri kış mevsimine dayanıklı çiçeklerle süslemeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma kapsamında başlattığı 'sözleşmeli üreticilik' modelini Başkent'teki yerli çiçek üreticileri ile sözleşme imzalayarak hayata geçiren ANFA Genel Müdürlüğü, prestij parklar başta olmak üzere cadde ve bulvarlar ile refüjleri yerli üreticilerden satın aldığı kış çiçekleriyle süslemeye başladı. Yaz aylarında 22 çiçek üreticisiyle alım garantili sözleşme imzalayan ANFA Genel Müdürlüğü, yaklaşık 7 milyon adet lavanta ve menekşeden oluşan kışlık çiçek ihtiyacı için de 33 yerli üreticiyle sözleşme imzaladı. ANFA ekipleri, bugüne kadar büyük bölümü Ankaralı olan yerli üreticilerden satın alınan toplam 6 milyon adet kış çiçeğinin dikimini ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyor.

Kenti kış mevsimine dayanıklı çiçeklerle donatarak estetik bir görünüm kazandırmayı amaçladıklarını belirten Peyzaj Yüksek Mimarı Esra Özel, "Yerli üreticilerden alıp Ankara şartlarına uygun bitkileri kent geneline dikiyoruz. Nisan ayına kadar dayanacak türdeki bitkilerden özellikle menekşeleri tercih ediyoruz. Ankara'ya kış aylarında da daha renkli bir görünüm kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli üreticilik uygulamasıyla yerli üreticilerin ekonomisine katkı sağlayarak hem üretimi artırmayı hem de Başkent ekonomisini canlandırmayı hedefliyor. - ANKARA