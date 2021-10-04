Bu ilçede yöneticiler vatandaşın ayağına gidiyor - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaymakam, belediye başkanı ve bürokratlar vatandaşın ayağına giderek onların taleplerini dinliyor.

Yenişehir'e bağlı 61 köy ve 10 mahallede vatandaşların ayağına giderek onları dinleyen yöneticilerin bu çalışmasından ilçe halkı memnun. Fethiye Köyü Muhtarı Hasan Çetin, "Bizleri ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanımız Davut Aydın'a, Yenişehir Kaymakamımız Rahmi Köse'ye ve bütün belediye mülki amirlerine teşekkür ederiz. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Köylümüz memnun. Verilen hizmet belli. Hepsi bizim için mücadele ediyor. Sağolsunlar, eksik olmasınlar" dedi.

Başkan Davut Aydın, "Halkımızın dertlerini dinliyoruz, muhtarımızdan köyde belediye ile ilgili yapılacak işleri öğreniyoruz. Meydanda da çalışmalarımız devam ediyor. Merkez ve kırsal olmak üzere bütün mahalleleri cuma günleri ve akşam vakitleri daire müdürlerimiz ile birlikte gezme kararı aldık. Bu gezilerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızla birebir sohbet edeceğiz. Önemli olan vatandaşlarımıza dokunmak, onların ağzından bazı şeyleri duymak. Bu, bizleri mutlu ediyor. Her şeyden önce vatandaşımızın gönlünü almak için buradayız. Hizmette ne eksik ise her saat onların emrindeyiz" diye konuştu. - BURSA