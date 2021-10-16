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Büyükşehir huzur çınarı 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı - Son Dakika

Büyükşehir huzur çınarı 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı

16.10.2021 13:11
Büyükşehir huzur çınarı 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren ve topluma dokunan faaliyetler ile aileye yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, bugüne kadar 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren ve topluma dokunan faaliyetler ile aileye yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, bugüne kadar 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı.

2009 yılında faaliyetlerine başlayan ve aile kurumunu merkezine alan hizmetlerinde, eşler arası iletişim, aile içi iletişim eksikliği, aile müdahalesi, kuşak çatışmaları, çocuk problemleri ergenlik problemleri, kişisel problemler, psikiyatrik rahatsızlıklar, özgüven eksikliği, öfke kontrolü, sınav kaygısı ve meslek seçimi gibi konularda gizlilik esasına dayalı olarak psikolojik destek veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, 10 uzman, aile danışmanı ve psikolojik danışman ile tüm KAYMEK tesislerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİ

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından vatandaşlara verilen psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmeksizin verilen psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmeti sayesinde ihtiyaç duyan herkes merkezden yararlanabiliyor.

REHBERLİK FAALİYETLERİ İLE ÖĞRENCİLERE HİZMET

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nde bireysel ve çift danışmanlığı, öğrenci rehberliği, grup rehberlikleri, apartman toplantıları, seminerler, canlı yayınlar, aile akademisi, anne akademisi, hamilelik okulu, okul seminerleri, bağımlılıkla mücadele eğitimleri, şiddetle mücadele eğitimleri, üniversite tercih günleri ve kurumsal eğitimlerin yanı sıra Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilere de rehberlik hizmeti sunuluyor. Söz konusu faaliyetler kapsamında öğrencilerin psikolojik gelişimleri, akademik süreçleri, sınav kaygısı, motivasyon, çalışma planları, zaman yönetimi, değerler eğitimi, hedef belirleme ve meslek seçimleri lise ve üniversite tercihleri gibi alanlarda rehberlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

KURUMSAL EĞİTİM VE SEMİNER DE VERİLİYOR

Görevli psikolojik danışmanlar tarafından bağımlılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 3 aylık süreçte 307 kursiyere verilen eğitimler ile şiddetin altyapısını oluşturan etmenlerden sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili olarak eğitimlerin de verildiği Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nde ayrıca İl Müftülüğü'nde görevli vaiz ve vaizelere yönelik olarak da bağımlılıkla mücadele eğitimleri gerçekleştirilirken, çeşitli kurumlara eğitim ve seminerler veriliyor. Bu kapsamda Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Eğitici eğitimi kapsamında Kayseri İl Müftülüğü gibi kurumlara eğitim, MEB'e bağlı okullar Kur'an Kursları, anaokulu ve kreşler ile kurs merkezlerine de seminer verildi.

AİLE AKADEMİSİ'NDE AİLEYİ HEDEF ALAN BÜTÜN KONULAR ELE ALINIYOR

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nde aileye ilişkin pek çok konuda eğitim içerikli etkinlikler düzenleniyor. Bu anlamda 'aile içi iletişim, ailede mahremiyet, sosyal medyanın aile üzerindeki etkisi, akraba ilişkileri ve bütçe planlaması' gibi başlıklar ile aileyi hedef alan bütün konular, görsel içerikler ve etkinlikler ile keyifli hale getirilerek sunumları yapılıyor.

PANDEMİDE UZAKTAN YAPILAN PROGRAMLARA 100 BİN İZLENME

2020 yılında başlayan pandemi süreci ile faaliyet alanlarını dijital platformlara taşıyan Huzur Çınarı, gerek sosyal medyadan gerekse canlı TV programlarıyla farkındalık eğitimlerine kesintisiz bir şekilde devam etti. Alanında uzman konukların ağırlandığı programlarda verilen eğitimler ile yaklaşık 100 bin izlenmeye ulaşılırken, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile bugüne kadar ulaşılan birey sayısı 351 bin 969 oldu. - KAYSERİ

Büyükşehir huzur çınarı 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı
Büyükşehir huzur çınarı 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı
Büyükşehir huzur çınarı 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı
Büyükşehir huzur çınarı 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı
Büyükşehir huzur çınarı 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mesleki Eğitim, Üniversite, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir huzur çınarı 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir huzur çınarı 350 bini aşkın vatandaşa ulaştı - Son Dakika
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