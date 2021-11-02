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Cam sanatıyla kendini buldu - Son Dakika

Cam sanatıyla kendini buldu

02.11.2021 10:13
Cam sanatıyla kendini buldu

Cam atölyesinde çocuklara ücretsiz cam sanatını öğreten Yasemin Dönertaş ve 'en özel' öğrencisi Beyza, yaptıkları derslerde hem üretiyor, hem de keyifli vakit geçiriyor.

Cam atölyesinde çocuklara ücretsiz cam sanatını öğreten Yasemin Dönertaş ve 'en özel' öğrencisi Beyza, yaptıkları derslerde hem üretiyor, hem de keyifli vakit geçiriyor.

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde kurduğu cam atölyesinde çeşitli ürünler tasarlayarak ve üreterek geçimini sağlayan Yasemin Dönertaş, ayrıca çocuklara da burada ücretsiz şekilde cam sanatı dersleri veriyor. Özellikle otizmli öğrencisi Beyza ile yaptıkları derslerde keyifli vakit geçirdiklerini kaydeden Dönertaş, bu derslerin hem Beyza'ya, hem de kendisine iyi geldiğini belirtti. Boş vakitlerini sanat yaparak geçirmenin birçok faydasını gördüğünü söyleyen Beyza ise cam sanatının çok hoşuna gittiğini, bu sayede yeni el becerileri kazandığını aktardı.

"Beyza'yla çok güzel çalışmalara imza attık"

Eskişehir'de tarihi Odunpazarı bölgesinde cam sanatları atölyesinde çocuklarla çeşitli etkinlikler yapan Yasemin Dönertaş, öğrencisi Beyza'nın bir arkadaşının kızı olduğunu söyledi. Beyza'nın özel bir kız olduğunu belirten Dönertaş, Beyza ilk zamanlar Eskişehir'e geldiğinde seramik çalışması yapmaya başlamıştı. Sonra biz Beyza'nın babasıyla görüştük, dedik ki 'Beyza camda da bu performansı gösterebilir'. Pandemi öncesinde derslerimize başladık ve Beyza'yla burada çok güzel çalışmalara imza attık. Beyza'ya iyi geliyor, Beyza'yla vakit geçirmek bana da çok iyi geliyor. Çok güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Pandemi girince biraz ara verdik mecburen. Pandemi hafifleyince güvenli bir şekilde aşılarımızı yaptırdık. Beyza'yla bu hafta tekrar çalışmaya başladık. Çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Yaptığı her şey kendine özel, has şeyler"

Beyza'nın cam sanatları dersleriyle öncelikle ateşe hükmetmeyi ve kontrolü öğrendiğini dile getiren Yasemin Dönertaş, burada camdan boncuk yaptıklarını, sonrasında ise bu boncukları değerlendirdiklerini anlattı. Beyza'nın kendine ait tasarımları olduğunu kaydeden Dönertaş, "Ben sadece gösteriyorum, 'Beyza, nasıl yapmak istiyorsan öyle yap' diyorum. Beyza kendine çok güzel tasarımlar yapıyor, tabii bu arada bana da yapıyor. Biz birbirimizle hediyeleşmeyi çok seviyoruz. Camla uğraşmak Beyza'ya çok iyi geliyor, dışa yönelik sosyalleşiyor, burada üretkenliği genişliyor, cama ve ateşe hükmediyor. Kendini çok özel hissediyor. Bu masaya oturan bütün çocuklarım kendini çok özel hissediyor. Yaptığı her şey kendine özel, has şeyler. Öyle olunca da hepimize iyi geliyor. Ailesinden de gerçekten olumlu düşünceler ve pozitif yönde geri dönütler geliyor" diye anlattı.

"Burada kendimi buldum diyebilirim"

Eskişehir'e ilk geldiğinde seramikle ilgilendiğini belirten 26 yaşındaki Beyza Yıldız, sonrasında 'Cam Cadısı' lakaplı Yasemin Dönertaş ile tanışarak cam yapmaya başladığını söyledi. Cam sanatıyla ilgilenmenin hoşuna gittiğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Cam Cadısını bu sanatı yaparken görünce değişik bir şey olduğunu anladım. Sonra ben de yapmaya başladım. Şimdi bana bir meslek, bir hobi gibi oldu. Boş zamanımı değerlendiriyorum. Mutlu hissediyorum, hoşuma gidiyor. Yeni bir şeyler çıkartıyorum, yeni el becerileri gelişiyor. Cam yaptım, uzun yıllardır seramik yapıyorum. Burada kendimi buldum diyebilirim. Cam yapmadan önce de iyi hissediyordum ama bu kadar iyi değildi. Daha önceden bir şeylerle uğraşmıyordum, boş duruyordum, canım sıkılıyordu. Mesela annemlere sataşıyordum bir şey yapmadığım için. Buraya gelince yeni kişilerle tanışmak, yeni insanlar görmek hoşuma gidiyor." - ESKİŞEHİR

Cam sanatıyla kendini buldu
Cam sanatıyla kendini buldu
Cam sanatıyla kendini buldu
Cam sanatıyla kendini buldu
Cam sanatıyla kendini buldu
Cam sanatıyla kendini buldu

Odunpazarı, Eskişehir, Pandemi, Seramik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cam sanatıyla kendini buldu - Son Dakika


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