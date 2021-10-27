Üye Girişi
Casuslukla suçlanan İranlı Nazanin'in eşi Londra'da açlık grevini sürdürüyor - Son Dakika

Casuslukla suçlanan İranlı Nazanin'in eşi Londra'da açlık grevini sürdürüyor

27.10.2021 17:16
Casuslukla suçlanan İranlı Nazanin'in eşi Londra'da açlık grevini sürdürüyor

İran'ın 2016 yılında casuslukla suçlayarak tutukladığı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'nin eşi Richard Ratcliffe, Londra'da Dışişleri Bakanlığı önünde başlattığı açlık grevini sürdürüyor.

İran'ın 2016 yılında casuslukla suçlayarak tutukladığı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'nin eşi Richard Ratcliffe, Londra'da Dışişleri Bakanlığı önünde başlattığı açlık grevini sürdürüyor.

İranlı Nazanin Zaghari-Ratcliffe casusluk yaptığı gerekçesiyle 2016 yılından bu yana İran'da tutuklu bulunuyor. Nazanin'in eşi Richard Ratcliffe ise İngiliz hükümetinin gereken çabayı göstermediği gerekçesiyle Londra'daki Dışişleri Bakanlığı önünde başlattığı açlık grevini sürdürüyor. Casusluk suçlamalarıyla 5 yıldan fazladır İran'da tutuklu bulunan eşinin serbest bırakılmasını isteyen Ratcliffe, Dışişleri Bakanlığının önüne çadır kurdu. Eşinin aldığı cezaya yapılan itirazın reddedildiğini kaydeden Ratcliffe, Nazanin'in hapse gireceğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Ratcliffe, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözünü tutması gerektiğini ve açlık grevinin gelinebilecek son nokta olduğunun altını çizdi. Ratcliffe, "Açlık grevi, bir bakıma gelinebilecek son nokta. Kapalı kapılar ardında yapabileceklerimizi yaptık. Hükümetle görüştük. Onlara Nazanin'i mahkemeye çıkarıp çıkartmayacaklarını sorduk, tutuklular için ödenecek bir bedel olup olmadığını sorduk, kuralları takip edip etmeyeceklerini sorduk. Tabii ki bunları avukatlarımızla birlikte yaptık. Fakat ne yazık ki bir adım atmadılar. Boris Johnson, Dışişleri Bakanı iken bu konu ile alakalı söz vermişti. Verdiği sözü hatırlatmak için buradaki taşları boyadık. Nazanin'in eve dönüp dönmeyeceğini veya geri dönüşü için bir ödeme olacak mı onu anlamaya çalıştık. Fakat 4 yıl oldu, bu konuyla alakalı herhangi bir adım atılmadı. İngiltere hükümeti veya aynı zamanda Boris Johnson şu anki başbakan olduğu için verdiği sözü tutması gerekiyor. Bu konuyla alakalı sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.

İran-İngiltere çifte vatandaşlığı bulunan Nazanin Zaghari-Ratcliffe, İran hükümeti tarafından ajanlık suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve İran'da cezasını çekerek serbest bırakılmıştı. 5 yılın ardından İran hükümeti "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" sebebiyle Nazanin için tekrardan 1 yıllık hapis cezası vermişti. - LONDRA

Dışişleri Bakanlığı, Boris Johnson, Londra, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Casuslukla suçlanan İranlı Nazanin'in eşi Londra'da açlık grevini sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu 16:55 Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak 16:49 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara 16:22 İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? 16:00 Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor 15:04 Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi
16:34 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu         
16:51
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti         
15:39
İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim         
15:04
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 17:22:21. #1.11#
SON DAKİKA: Casuslukla suçlanan İranlı Nazanin'in eşi Londra'da açlık grevini sürdürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement