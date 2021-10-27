Casuslukla suçlanan İranlı Nazanin'in eşi Londra'da açlık grevini sürdürüyor - Son Dakika

İran'ın 2016 yılında casuslukla suçlayarak tutukladığı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'nin eşi Richard Ratcliffe, Londra'da Dışişleri Bakanlığı önünde başlattığı açlık grevini sürdürüyor.

İranlı Nazanin Zaghari-Ratcliffe casusluk yaptığı gerekçesiyle 2016 yılından bu yana İran'da tutuklu bulunuyor. Nazanin'in eşi Richard Ratcliffe ise İngiliz hükümetinin gereken çabayı göstermediği gerekçesiyle Londra'daki Dışişleri Bakanlığı önünde başlattığı açlık grevini sürdürüyor. Casusluk suçlamalarıyla 5 yıldan fazladır İran'da tutuklu bulunan eşinin serbest bırakılmasını isteyen Ratcliffe, Dışişleri Bakanlığının önüne çadır kurdu. Eşinin aldığı cezaya yapılan itirazın reddedildiğini kaydeden Ratcliffe, Nazanin'in hapse gireceğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Ratcliffe, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözünü tutması gerektiğini ve açlık grevinin gelinebilecek son nokta olduğunun altını çizdi. Ratcliffe, "Açlık grevi, bir bakıma gelinebilecek son nokta. Kapalı kapılar ardında yapabileceklerimizi yaptık. Hükümetle görüştük. Onlara Nazanin'i mahkemeye çıkarıp çıkartmayacaklarını sorduk, tutuklular için ödenecek bir bedel olup olmadığını sorduk, kuralları takip edip etmeyeceklerini sorduk. Tabii ki bunları avukatlarımızla birlikte yaptık. Fakat ne yazık ki bir adım atmadılar. Boris Johnson, Dışişleri Bakanı iken bu konu ile alakalı söz vermişti. Verdiği sözü hatırlatmak için buradaki taşları boyadık. Nazanin'in eve dönüp dönmeyeceğini veya geri dönüşü için bir ödeme olacak mı onu anlamaya çalıştık. Fakat 4 yıl oldu, bu konuyla alakalı herhangi bir adım atılmadı. İngiltere hükümeti veya aynı zamanda Boris Johnson şu anki başbakan olduğu için verdiği sözü tutması gerekiyor. Bu konuyla alakalı sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.

İran-İngiltere çifte vatandaşlığı bulunan Nazanin Zaghari-Ratcliffe, İran hükümeti tarafından ajanlık suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve İran'da cezasını çekerek serbest bırakılmıştı. 5 yılın ardından İran hükümeti "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" sebebiyle Nazanin için tekrardan 1 yıllık hapis cezası vermişti. - LONDRA