Çekler, Cumhuriyetin 103. yılını kutluyor - Son Dakika

Çekya'da Cumhuriyet bayramının 103. yılı Prag kalesinde düzenlenen askeri geçit töreni ile kutlandı.

Çekler 28 Ekim 1918 tarihinde ilan ettiği ilan ettikleri bağımsızlıkları ve Çekoslovakya Federal Cumhuriyeti'nin kurulmasının 103. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı muhafız taburuna bağlı teğmenlerin katıldığı bir tören düzenlendi. Birliğe motosiklet birimi de eşlik etti. Solist Frantisek Zahradnicek tarafından Çekya milli marşının seslendirildiği törende kale muhafızlarının devir teslim merasimi büyük ilgi gördü. Törende Çekoslovakya Federal Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Devlet Başkanı Tomas Garrigue Masaryk'in heykeline çelenk konuldu.

Devlet Başkanı Milos Zeman hala hastanede

Yaşadığı karaciğere bağlı hastalıklar nedeniyle 10 Ekim tarihinde bilinci kapalı bir şekilde Prag Merkez Askeri Hastanesi'ne (UVN) kaldırılan Devlet Başkanı Milos Zeman törene katılamadı. Her sene geleneksel olarak düzenlenen ve çeşitli alanlarda başarılı bulunan kişilere Devlet Başkanı tarafından devlet nişanı verilen tören Zeman'ın hastanede olması nedeniyle bu sene gerçekleştirilemedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Jiri Orcacek yaptığı açıklamada Başkan Zeman'ın rahatsızlığı nedeniyle bu yıl devlet nişanı alacak kişilerin 1 ocak 2022 tarihinde açıklanacağını söyledi.

Brüksel'in politikası özgürlük, refah ve Avrupa halkının yaşam standartlarını yükseltmekten başka hedefler peşinde koşuyor

Eski Devlet Başkanı Vaclav Klaus Cumhurbaşkanlığı Sarayı balo salonunda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kurulması bizlere kalıcı ilham olmaya devam ediyor. Şu anda ortaya çıkan ve tehlikeli bir şekilde büyüyen yeni tehditler, devletimizin varlığını ve geleceğini güvence altına almak için yeni çabalar göstermemizi gerektiriyor. Dünyamızın yok edicileri Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kurumları amaçları için kullanıyorlar. Sonuç olarak Brüksel'in politikaları özgürlük, refah ve Avrupa halkının yaşam standartlarını yükseltmekten başka hedefler peşinde koşuyor" dedi.

Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen Avusturya- Macaristan İmparatorluğu içinde bulunan Çekler ve Slovaklar birlikte hareket ederek 28 Ekim 1918 tarihinde ilk Devlet Başkanları Tomas Garrigue Masaryk'in öncülüğünde bağımsızlıklarını ilan etti ve Çekoslovakya Federal Cumhuriyeti'ni kurdular. - PRAG