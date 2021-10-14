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Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar - Son Dakika

Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar

14.10.2021 09:54
Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar

Elazığ'da üniversite öğrencisi bir genç, köyünde yaşayan çocukların sosyal aktivitelerde bulunması için plastik meyve kasası üzerine tahta çubuklar ve plastik kapaklardan langırt yaptı.

Elazığ'da üniversite öğrencisi bir genç, köyünde yaşayan çocukların sosyal aktivitelerde bulunması için plastik meyve kasası üzerine tahta çubuklar ve plastik kapaklardan langırt yaptı. Ceviz top diye kullanılan langırt, çocukların neşe kaynağı oldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan üniversite öğrencisi Ensar Gürsul (20), köyünde yaşayan çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için bir fikir buldu. Çocukların langırt oynaması için plastik meyve kasasının içine tahta çubukları yerleştiren Gürsul, daha sonra langırt oyuncusu olarak da çivinin uçlarına plastik kapak taktı. Langırtın içinde top olarak ceviz kullanan Gürsul, kendi imkanları ile yaptığı langırtı, çocuklara verdi. Köyün meydanında toplanan çocuklar Gürsul'un kendilerine verdiği kasadan bozma langırtta oyun oynamaya başladı. Langırt sayesinde oldukça mutlu olan çocuklar, günün büyük zamanlarını oyun oynayarak geçiriyor.

Plastik kasadan yapılmış langırtı köyde yaşayan çocukların mutlu olması ve okuldan sonra oyun oynamaları için yaptığını ifade eden Ensar Gürsul, "Köyümde yaşayan çocuklar mutlu olsun, beraber oyun oynasınlar ve okuldan geldikten sonra sosyal aktivite olsun diye langırtı yaptım. Çocuklar çok mutlu oldu. Çok güzel oynuyorlar" dedi.

Langırtı plastik kasadan yaptığını ifade eden Gürsul, "Plastik kasa, tahta ve plastik kapaklardan langırtı yaptım. Çocuklar çok mutlu ve herkes memnun" diye konuştu. - ELAZIĞ

Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar
Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar
Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar
Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar
Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar
Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar
Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar
Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar
Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar

Üniversite, oyunlar, Plastik, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cevizi top yapıp plastik meyve kasasında langırt oynadılar - Son Dakika


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