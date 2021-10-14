Çocuklar gibi sevindiren hediye - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 yıl içerisinde iki bacağı da kesilen 62 yaşındaki Orhan Gazi Doğan, hediye edilen akülü araçla büyük sevinç yaşadı. Torunları ile birlikte sokağa çıkan Doğan, "Oğlum dedenin motoru var" diyerek kapı kapı komşularını dolaştı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve tuğla fabrikasından emekli olan Orhan Gazi Doğan'ın yakasını hastalıklar bırakmadı. Önce ayağı kırılan, ardından şeker hastalığı nedeniyle 2 yıl arayla iki ayağı da kesilen Doğan, bugüne kadar KOAH ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklar nedeniyle 7 kez ameliyat oldu. Sürekli diyalize giren Doğan, kimi zaman koltuk değneği, kimi zaman tekerlekli sandalyeyle ailesinin de yardımıyla hayatını idame ettirdi. Yaklaşık 4 yıldır istediği akülü aracı ekonomik koşullar nedeniyle alamayan Doğan, rahatça dolaşabilmenin ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin hayalini kurdu.

Doğan'ın hayalini bir gazi gerçekleştirdi

Hastalıkların yakasını bırakmadığı Doğan'ı akülü araç hayaline ise İslahiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği kavuşturdu. Derneğin Başkan Yardımcısı gazi Uzman Çavuş Celal Şahin, sosyal medyadan Orhan Gazi Doğan'ın akülü araç isteğini öğrenince temin ettikleri aracı kendisine teslim etti. Aracı görünce büyük sevinç yaşayan Orhan Gazi Doğan, hemen araca binerek kullanmasını öğrendi. Yatağının önüne kadar getirilen araca çevresindekilerin yardımı ile binebilen Doğan, kısa sürede aracı kontrol etmesini öğrenerek, kendisini sokağa attı. Doğan, akülü aracı ilk gördüğünde ise, "Ta buraya kadar geldi gördün mü. Evin içerisine kadar gelir. Çok mutlu oldum. Hiç olmazsa bunla gezeriz. Evde mahkum olduk. Biraz rahatlarız. 2015 yılından beri bir yere gidemiyordum. Sadece evden doktora, doktordan eve gidebiliyordum. 2019 yılında da iki ayağım kesilince hiçbir yere gidemedim. Sadece diyalize gidebiliyordum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

"Oğlum dedenin motoru var"

Torunları ile birlikte bir süre sokakta tur atan Doğan, torunlarına "Oğlum dedenin motoru var. Ben giderim, okula giderim de sizi bırakmak istemiyorum" diyerek kapı kapı komşularını gezdi. Mahalle muhtarının ve arkadaşlarının evlerinin kapılarını çalan Doğan, sevinçten yerinde duramadı.

Eşi Akife Doğan ise, yıllardır ihtiyacını kendi başına karşılayamayan kocasının hizmetini yapabilmek amacıyla yanından hiç ayrılamadığını belirterek, akülü araca en az kocası kadar sevindiğini ifade etti. Mutluluğu yüzünden okunan Akife Doğan, "Günde 4 sefer diyalize girer. Gelir eve yemeğini yer, sonra güle güle gönderirim dışarıya. Hem o hem de ben biraz olsun rahatlarız" diye konuştu.

Dernek Başkan Yardımcısı Celal Şahin ise, "Biz ihtiyacı olduğunu sosyal medyadan duyduk. Gazilerimiz ve şehitlerimiz adına bu akülü sandalyeyi hediye ediyoruz. İnşallah bu hediyemiz yerini bulmuştur" dedi. - GAZİANTEP