Üye Girişi
Çocuklar gibi sevindiren hediye - Son Dakika

Çocuklar gibi sevindiren hediye

14.10.2021 14:52
Çocuklar gibi sevindiren hediye

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 yıl içerisinde iki bacağı da kesilen 62 yaşındaki Orhan Gazi Doğan, hediye edilen akülü araçla büyük sevinç yaşadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 yıl içerisinde iki bacağı da kesilen 62 yaşındaki Orhan Gazi Doğan, hediye edilen akülü araçla büyük sevinç yaşadı. Torunları ile birlikte sokağa çıkan Doğan, "Oğlum dedenin motoru var" diyerek kapı kapı komşularını dolaştı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve tuğla fabrikasından emekli olan Orhan Gazi Doğan'ın yakasını hastalıklar bırakmadı. Önce ayağı kırılan, ardından şeker hastalığı nedeniyle 2 yıl arayla iki ayağı da kesilen Doğan, bugüne kadar KOAH ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklar nedeniyle 7 kez ameliyat oldu. Sürekli diyalize giren Doğan, kimi zaman koltuk değneği, kimi zaman tekerlekli sandalyeyle ailesinin de yardımıyla hayatını idame ettirdi. Yaklaşık 4 yıldır istediği akülü aracı ekonomik koşullar nedeniyle alamayan Doğan, rahatça dolaşabilmenin ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin hayalini kurdu.

Doğan'ın hayalini bir gazi gerçekleştirdi

Hastalıkların yakasını bırakmadığı Doğan'ı akülü araç hayaline ise İslahiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği kavuşturdu. Derneğin Başkan Yardımcısı gazi Uzman Çavuş Celal Şahin, sosyal medyadan Orhan Gazi Doğan'ın akülü araç isteğini öğrenince temin ettikleri aracı kendisine teslim etti. Aracı görünce büyük sevinç yaşayan Orhan Gazi Doğan, hemen araca binerek kullanmasını öğrendi. Yatağının önüne kadar getirilen araca çevresindekilerin yardımı ile binebilen Doğan, kısa sürede aracı kontrol etmesini öğrenerek, kendisini sokağa attı. Doğan, akülü aracı ilk gördüğünde ise, "Ta buraya kadar geldi gördün mü. Evin içerisine kadar gelir. Çok mutlu oldum. Hiç olmazsa bunla gezeriz. Evde mahkum olduk. Biraz rahatlarız. 2015 yılından beri bir yere gidemiyordum. Sadece evden doktora, doktordan eve gidebiliyordum. 2019 yılında da iki ayağım kesilince hiçbir yere gidemedim. Sadece diyalize gidebiliyordum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

"Oğlum dedenin motoru var"

Torunları ile birlikte bir süre sokakta tur atan Doğan, torunlarına "Oğlum dedenin motoru var. Ben giderim, okula giderim de sizi bırakmak istemiyorum" diyerek kapı kapı komşularını gezdi. Mahalle muhtarının ve arkadaşlarının evlerinin kapılarını çalan Doğan, sevinçten yerinde duramadı.

Eşi Akife Doğan ise, yıllardır ihtiyacını kendi başına karşılayamayan kocasının hizmetini yapabilmek amacıyla yanından hiç ayrılamadığını belirterek, akülü araca en az kocası kadar sevindiğini ifade etti. Mutluluğu yüzünden okunan Akife Doğan, "Günde 4 sefer diyalize girer. Gelir eve yemeğini yer, sonra güle güle gönderirim dışarıya. Hem o hem de ben biraz olsun rahatlarız" diye konuştu.

Dernek Başkan Yardımcısı Celal Şahin ise, "Biz ihtiyacı olduğunu sosyal medyadan duyduk. Gazilerimiz ve şehitlerimiz adına bu akülü sandalyeyi hediye ediyoruz. İnşallah bu hediyemiz yerini bulmuştur" dedi. - GAZİANTEP

Çocuklar gibi sevindiren hediye
Çocuklar gibi sevindiren hediye
Çocuklar gibi sevindiren hediye
Çocuklar gibi sevindiren hediye
Çocuklar gibi sevindiren hediye
Çocuklar gibi sevindiren hediye
Çocuklar gibi sevindiren hediye

Gazi Doğan, Gaziantep, Tragger, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar gibi sevindiren hediye - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var 14:47 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor 14:39 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım 14:26 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü 14:02 Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı 13:55 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Eğlenceli başlayan gece kanlı bitti! Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü 13:10 Eğlenceli başlayan gece kanlı bitti! Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:46 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var
14:43 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak
14:38 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
14:36 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı
14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
11:55
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 15:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuklar gibi sevindiren hediye - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement