Çorum'da sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'da sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 1 kişi silahla vuruldu.

Olay, Çorum İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü caddesinde araçla gezen Tevfik Ş., Y.Ş., M.N.A. ve T.K., daha önceden tanıdıkları Murat B. ile karşılaştı. Caddede yürüyen Murat B. ile araçtaki şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Tevfik Ş., Murat B.'ye tokat attı. Bunun cebinde bulunan tabancayı çıkaran Murat B., Tevfik Ş.'ye ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşunun beline isabet etmesi üzerine yaralanan Tevfik Ş., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.