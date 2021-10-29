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Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı

29.10.2021 13:28
Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılan yüzlerce öğrenci ellerindeki Türk bayrakları ile renkli görüntüler oluştururken, zırhlı araçların geçişi beğeniyle izlendi.

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda düzenlenen tören Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ile Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca'nın vatandaşların bayramlarını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Erdinç Yılmaz günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Osmaniye Belediyesi'nin mehteran takımının gösterilerini sunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterilerini sergiledi. İlkokul öğrencilerinin bayrak gösterisinden öğrenciler, muharip gaziler, askeri birlikler ile zırhlı araçların geçişi ile tören sona erdi.

Vali Yılmaz yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet bağımsızlığından ödün vermeyen, hiçbir zorluğa boyun eğmeden, yurduna ve egemenliğine sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden benimseyen büyük Türk Milleti'nindir. Cumhuriyet göklerde dalgalanan bir hilal uğruna mücadele veren, vatan aşığı ve bayrak sevdalısı Türk evlatlarınındır. 'Vatan uğruna ölmek, esaret altında yaşamaktan daha onurludur. Ne mutlu vatan uğruna canını verene!' diyerek Kuva-yi Milliye ruhuyla vatan topraklarına sahip çıkan, heybesinde azığı, elinde silahı olmadan canlarını ortaya koyan yüce Türk Milleti, bu mukaddes vatanımızın her bir karış toprağı için yüzlerce ananın gözyaşını, binlerce şehidimiz kanını feda etmiştir" diye konuştu. - OSMANİYE

Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet, Osmaniye, Vatan, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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