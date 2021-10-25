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Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

25.10.2021 15:28
Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Akçakoca Devlet Hastanesinde yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Akçakoca Devlet Hastanesinde yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Akçakoca Devlet Hastanesinde düzenlenen deprem tatbikatına, UMKE, AFAD, itfaiye, 112 Acil Yardım, jandarma ekipleri ve çok sayıda görevli katıldı. Tatbikat senaryo gereği binadan atlayın bir kişi UMKE ekiplerince kurtarılarak, depreme binada yakalanarak yaralananlar ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak, deprem sahra çadırında tedavi altına alındı. Tatbikat sırasında hastane önünde biriken vatandaşlar, cep telefonları ile yaşanan tatbikatı görüntüledi.

Deprem senaryosu gereği basın açıklaması yapan Devlet Hastanesi Baş Hemşiresi Selda Bartan ise, tatbikatta tüm kurumların katıldığını belirterek binanın içerisinde yıkımların olduğunu, 1 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını söyledi. Senaryonun tamamlanmasının ardından tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığı açıklandı. - DÜZCE

Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Tatbikat, Deprem, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika


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