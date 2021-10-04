Dere yatağında mahsur kalan köpeği vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dere yatağına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı.

İlçenin Üçtepe Beldesi'nde dere yatağında bir köpek mahsur kaldı. Köpek sesini duyan vatandaşlar, hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Dere yatağındaki köpeğin sesini duyan hayvansever bir vatandaş önce halatla dere yatağına indi. Daha sonra mahsur kalan köpek belinden bağlanarak yukarı çekildi. Islanan köpek birkaç dakika silkelendikten sonra kendini kurtaran vatandaşın etrafında dolaşarak adeta minnettarlığını gösterdi. O görüntüler ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - GİRESUN