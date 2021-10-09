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Dinlediği ve hayran kaldığı plak sesiyle 20 yılda 400 plak topladı - Son Dakika

Dinlediği ve hayran kaldığı plak sesiyle 20 yılda 400 plak topladı

09.10.2021 11:41
Dinlediği ve hayran kaldığı plak sesiyle 20 yılda 400 plak topladı

Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Işık, kafede otururken dinlediği ve çok hoşuna giden plak sesiyle başladığı plak koleksiyonunda 20 yılda 400' e yakın plak topladı.

Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Işık, kafede otururken dinlediği ve çok hoşuna giden plak sesiyle başladığı plak koleksiyonunda 20 yılda 400' e yakın plak topladı. Topladığı plaklara gözü gibi bakan ve satma taraftarı olmayan Işık, " Plakları satın almak isteyen oluyor 3 bin TL'ye kadar teklif veren de oldu. Ama ben satmıyorum" dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan Mustafa Işık, kafede dinlediği plak sesiyle plaklara ilgi duymaya başladı. Işık, 20 yılı aşkın süredir biriktirmiş olduğu 400 plaka yaklaşık 10 bin TL harcadı. Bulmakta en çok zorlandığı plaklar ise İbrahim Tatlıses ve Malatya'nın eski sanatçılarının plakları oldu.

Plakları internet üzerinden ve bazı satıcılardan temin ettiğini ifade eden Işık, "Bir yerde otururken plak sesini duydum hoşuma gitti. Plak insan sesinden sonra gelen enstrümandır. Plak dinlediği zaman insan hüzünlenir, neşelenir. Daha sonra plak çalar ve plak toplamaya başladım ve bu şekilde devam etti. Yaklaşık 20 yıldır 400 kadar plak topladım. Plakları internet ortamında ve satıcılardan bulmaya çalıştım. Şuan bulunan bir şey değil. En çok bulmakta zorlandığım plak ise İbrahim Tatlıses ve Malatyalı eski sanatçıların plaklarını bulmakta biraz zorlandım" şeklinde konuştu.

"3 bin TL'ye yakın teklif veren de oldu ama ben satma taraftarı değilim"

Plaklara yaklaşık 10 bin TL harcama yaptığını belirten Işık, "Plak ücretleri 10-100 TL arası değişiyor. Plak çalarlarla birlikte 10 bin civarında harcamışımdır. Plaklara arkadaşlardan çok talep oluyor ama bu bir koleksiyon veremiyorum. Plak sesini duyanlar hayran kalıyor. Plak diğer enstrümanlara karşı sanki canlı yayında söylüyor gibi biraz daha farklı. Satın almak isteyen oluyor. Rahmetli Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun 1960'larda meclis konuşmasının olduğu plak benim için de çok değerli 3 bine yakın teklif veren oldu. Koleksiyonuma kattığım için satma taraftarı değilim" diye konuştu. - MALATYA

Dinlediği ve hayran kaldığı plak sesiyle 20 yılda 400 plak topladı
Dinlediği ve hayran kaldığı plak sesiyle 20 yılda 400 plak topladı
Dinlediği ve hayran kaldığı plak sesiyle 20 yılda 400 plak topladı

İbrahim Tatlıses, Mustafa Işık, Türk Lirası, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dinlediği ve hayran kaldığı plak sesiyle 20 yılda 400 plak topladı - Son Dakika


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