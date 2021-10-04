Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Bir Başka Ankara" fotoğraf sergisini açtı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Fotoğrafçılık Atölyesi tarafından hazırlanan 'Bir Başka Ankara' adlı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Fotoğrafçılık Atölyesi tarafından Ankara'nın doğal güzellikleri ile tarihi yapı fotoğraflarının yer aldığı 'Bir Başka Ankara' adlı fotoğraf sergisini açtı. Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi açılışı öncesi Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan, "Medeniyetin Şehirleri: Ankara" başlıklı konferans verdi.

Konferans öncesi bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'ya gönlünü verenlerin Ankara'yı güzelleştirdiğini belirterek, insanların Ankara'da hem ilim merkezlerini hem tarihi mekanları gezebileceklerini söyledi.

"Türkiye'yi 149 ülkeye tanıttık"

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yaptığı uluslararası çalışmalara da değinen Erbaş, "Bugün vakfımız 149 ülkeye ulaşıyor. Biz Türkiye'yi 149 ülkeye tanıtıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bu parayla yapabileceğiniz bir tanıtım değildir" dedi.

Konferans sonrası Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve çok sayıda davetlinin katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirilerek serginin açılışı yapıldı. Açılışa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ve Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan katıldı. Sanatseverler, 'Bir Başka Ankara' sergisini 4-9 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilecek. - ANKARA