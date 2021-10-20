Doğuştan cam kemik hastası azmiyle engel tanımıyor - Son Dakika

Eskişehir'de doğuştan cam kemik hastası olan 29 yaşındaki Burak Sakçı, hayatı boyunca onlarca kez kemikleri kırılmasına rağmen yaşam mücadelesini bırakmayıp çalışarak kendi ayakları üzerinde duruyor.

Eskişehir'de yaşayan Burak Sakçı, oldukça nadir görülen cam kemik hastalığıyla doğdu. 2 yaşına kadar ilaçlarla hayatta kalan Sakçı, 20 yılını akülü tekerlekli sandalye üzerinde geçirdi. Geçmiş yıllarda 5 ameliyat geçiren ve fizik tedavi gören Sakçı, 22 yaşında yürüteç desteğiyle ilk adımını attı. Hastalığı nedeniyle kırılgan bir yapıya sahip olan Sakçı, yaşam mücadelesini hiç bırakmadı. Azmederek düzenli egzersizler yapan Sakçı, yürüme kabiliyetini her geçen gün artırdı. Sürekli kendisine yeni hedefler belirleyen Sakçı, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Bilgi İşlem ve İletişim Bürosu'nda işe başladı. Bununla da yetinmeyen Sakçı, çevresindekilerin "yapamazsın" demesine aldırmayarak araba sürmeyi öğrendi ve sürücü belgesi aldı. Cam kemik hastalarına ve tüm engelli bireyleri motive etmek istediğini belirten Sakçı, hayatını anlatan bir de kitap yazdı. Kendisi gibi cam kemik hastalarına mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Sakçı, hem çalışarak ayakları üstünde duruyor hem de kendisini sürekli geliştiriyor.

"Bir işi yapabileceğimi düşünüyorsam o iş bitmiş demektir"

Hayatında sürekli mücadelenin olduğunu ve korkularının hep üzerine gittiğini kaydeden Sakçı, "Benim için hiç kolay olmadı. İlk zamanlarda çok zorlu dönemlerden geçtim. Yakın çevremdeki insanlar bile bana inanmıyordu hastalığımdan dolayı. Zamanla bazı şeyleri başarabildiğimi gördüklerinde kabullendiler. Bugünlere gelmemde en büyük destekçim ailemdi. Çocukluğumdan bugüne sayısız kırığım oldu. İp bile atlayamıyorsunuz. Arkadaşlarınız koşup top oynarken siz onlara bakıyorsunuz. Ben de bir birey olduğumu herkese gösterdim. Onlar da bana çok destek oldular. Sınırlarım çerçevesinde bir işi yapabileceğimi düşünüyorsam o iş bitmiş demektir. Önce istemek ve azmetmek gerekiyor. Ben 29 yaşındayım ve bugünlere bir günde gelmedim. Bana 'araba süremezsin, cam kemik hastasısın. Kaza olursa anında her yerin kırılır' dediler. O zaman benim yolcu koltuğuna da oturmamam gerekir. Korkularımızla yaşayamayız. Onların üstüne gitmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Amacım kendi ayaklarım üzerinde durabilmek"

Çalışmadan da devlet desteğiyle geçimini sağlayabileceğini ancak çalışarak yaşamını sürdürmek ve topluma katkı sağlamak istediğini dile getiren Sakçı, "Cam kemik hastası bireyler, aileleri bana onlara örnek olduğumu söylemeleri beni motive ediyor. Yürüyemeyebiliriz, konuşamayabiliriz, göremeyebiliriz ama nefes aldığımız sürece isteyip de başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben bakım ücreti ya da engelli maaşı alarak da geçimimi sağlayabilirdim ancak benim amacım kendi ayaklarım üzerinde durabilmek. Kendi ayaklarım üzerinde durup o özgürlüğün tadını çıkarmak bambaşka bir şey" ifadelerini kullandı.

Günlük yaşantısında da aktif olan Burak Sakçı, sosyal sorumluluk projelerine katılıyor. Cam kemik hastaları için de farkındalık çalışmaları gerçekleştiren Sakçı soluksuz şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Yazdığı "Umutlar Kırılmaz" adlı kitabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirten Sakçı, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

" AFAD'ın sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer aldım. Aynı kaderi paylaştığım cam kemik hastalarına, engelli bireylere ve çıkmaza girmiş insanlara umut olabilmek adına bir de kitap yazdım. Yakın zamanda şehrimizi ziyaret edecek olan cumhurbaşkanımıza da imzalı bir kitabımı hediye edip kendisiyle tanışmak isterim." - ESKİŞEHİR