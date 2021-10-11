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Düşkün leylekler evi Ormanya'da - Son Dakika

Düşkün leylekler evi Ormanya'da

11.10.2021 09:47
Düşkün leylekler evi Ormanya'da

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam alanı olan Ormanya'da düşkün leylekler için açık hava barınağı yapıldı.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam alanı olan Ormanya'da düşkün leylekler için açık hava barınağı yapıldı.

Göç yolunda yorgun düşen, yaralanan veya doğal yaşam alanına dönmesi mümkün olmayan leylekler için özel bir açık hava barınağı hazırlandı. Leyleklere hazırlanan özel alan için, Osmanlı zamanında Bursa'ya inşa edilen Gurebahane-i Laklakan'dan esinlenildi. Leylek evi 800 metrekare açık, 90 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Alan içerisinde kum havuzu, su havuzu ve leylek yuvalarına da yer verildi. Aynı zamanda alanda bir adet kuluçka odası, mutfak ve yemlik deposu da bulunuyor. Çocuk hayvanat bahçesinde bulunan alanın çevresi güvenlik sebebiyle çit ile çevrildi. Göç yorgunu, yaralı, kırık kanat, eksik telek, yavruyken yuvadan düşme ve darbe sonrası travma gibi sebepler ile Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen leyleklere gerekli müdahaleler yapılarak doğaya salınma ihtimali olan leylekler iyileşme sürecini tamamladıktan sonra doğaya salınıyor.

Dünyanın ilk hayvan hastanesi olarak bilinen Gurebahane-i Laklakan, Osmanlı'da göç ederken yaralanan leylekleri tedavi etmek ve onları göç yoluna tekrar koyabilmek için göç yolu üzerindeki Bursa'ya inşa edilmişti. Bu bilgi eşliğinde ve Kocaeli'nin de göç yolu üzerinde olması sebebiyle Ormanya'da leylekler için kendi yaşam alanlarına en uygun ve refah seviyesi yüksek düşkün leylek evi hazırlandı. - KOCAELİ

Düşkün leylekler evi Ormanya'da
Düşkün leylekler evi Ormanya'da
Düşkün leylekler evi Ormanya'da
Düşkün leylekler evi Ormanya'da

Türkiye, Osmanlı, Bursa, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düşkün leylekler evi Ormanya'da - Son Dakika


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