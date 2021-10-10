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e-Devlet'te ad ve soyadı değişikliği başvuruları başladı - Son Dakika

e-Devlet'te ad ve soyadı değişikliği başvuruları başladı

10.10.2021 13:06
e-Devlet'te ad ve soyadı değişikliği başvuruları başladı

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet eklendi.

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet eklendi. İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular artık e-Devlet'ten yapılabilecek.

İsim ve soyisim düzeltilmesine ilişkin başvuruların artık e-Devlet Kapısı'ndan yapılabileceğini duyuran İçişleri Bakanlığı, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, 'İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması' hizmetini e-Devlet Kapısına taşıdı. 17.10.2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan düzenleme sonucu kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı. 6 Aralık 2019 tarihinde Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Ayrıca maddenin geçerliliği için belirlenen sürenin bitmesi üzerine tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu takdirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların da mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı" açıklamasında bulundu.

"275 bin 808 kişi soyadını, 121 bin 65 kişi ise ismini düzeltti"

Öte yandan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, yapılan bu düzenleme ile ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler de kısaltıldı. Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275 bin 808 kişi soyadını, 121 bin 65 kişi ise ismini düzeltti.

Yapılan açıklamada, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlar 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabileceği duyuruldu. - ANKARA

e-Devlet'te ad ve soyadı değişikliği başvuruları başladı

İçişleri Bakanlığı, Soyadı Kanunu, Hisarcık, E Devlet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel e-Devlet'te ad ve soyadı değişikliği başvuruları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: e-Devlet'te ad ve soyadı değişikliği başvuruları başladı - Son Dakika
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