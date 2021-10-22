Elmacı Dede'den Mehmetçiğe duygulandıran hediye - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Denizli'de ikamet eden "Elmacı Dede" lakaplı Muhammet Yılmaz'ın kendi elleri ile yetiştirdiği elmaları Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na dağıtılmak üzere teslim ettiği anlardan kareler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Denizli'de ikamet eden 'Elmacı Dede' lakaplı Muhammet Yılmaz, Mehmetçikler için el emeği göz nuru ile vatan sevgisini de katarak yetiştirdiği elmaları teslim etti. Asil milletimizin kahraman ordusuna duyduğu sevgi ve güvenin en güzel örneklerinden biri olan, bizi duygulandıran ve gururlandıran Elmacı Dede, her sene yurdumuzun çeşitli bölgelerinde görev yapan vatan evlatlarına kendi bahçesinde yetiştirdiği elmaları kendi elleriyle teslim ediyor. Elmacı Dedemiz bu sene de Şanlıurfa Suruç'ta bulunan 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı ve karakollarına dağıtılmak üzere bahçesinde yetiştirdiği 600 kilogram elmayı teslim etti. Elmacı Dedemizin elmaları öğle yemeğinde Mehmetçiklerimize dağıtılmıştır. Yemek sonrası kendisine birlik tarafından plaket takdim edilmiştir. Onun gibi fedakar ve sevgi dolu büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz, milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek" denildi. - ANKARA