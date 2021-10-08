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Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı - Son Dakika

Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı

08.10.2021 10:39
Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında 112 madde görüşülürken, 7 taşınmazın satışı ve birinin de kiralanması için ihale düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında 112 madde görüşülürken, 7 taşınmazın satışı ve birinin de kiralanması için ihale düzenlendi.

112 maddenin görüşüldüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı, ana hizmet binasında yapıldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'na ait bazı taşınmazların satış ve kiralamaları gerçekleşti. Encümen toplantısında ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

Derince Dumlupınar Mahallesi 5094 Ada 3 parsel-pansiyon ve arsası için düzenlenen açık teklif usulü ihaleye tek isim katıldı. Belirtilen pansiyon ve arsası için Mustafa Yıldız, 900 bin 500 TL+KDV'lik teklif sundu. Derince Dumlupınar Mahallesi 5098 ada 1 parsel arsa için ise Gülhan Kaya encümene 700 bin 500 TL+KDV teklif etti.

Başiskele'de 2 iş yeri

Başiskele Yeniköy Mahallesi 331 ada 2 parsel 1. kat, 58 No'lu bağımsız bölüm- işyeri için yapılan ihaleye tek istekli katıldı. Açık teklif usulü ihaleye İpek Şirin 36 bin 500 TL+KDV teklif etti. Başiskele Yeniköy Mahallesi 331 ada 2 parsel 1. kat 50 No'lu bağımsız bölüm-işyeri için de tek istekli vardı. Hafiz Öncü, 50 No'lu bağımsız bölüm için 34 bin 300 TL+KDV teklif etti.

Çayırova'da 11 No'lu iş yerine 85 bin TL

Çayırova Şekerpınar Mahallesi 304 ada 1 parsel zemin kat 11 No'lu bağımsız bölüm-işyerinin satışı açık teklif usulü olarak gerçekleştirildi. Üç isteklinin katıldığı ihalede ilk turda Murat Şan çekildi. Açık teklifler sonucunda 5. turda Adem Özmen çekilirken Halit Aktaş 85 bin TL+KDV'lik teklif sundu.

10 No'lu iş yerine 80 bin TL

Çayırova Şekerpınar Mahallesi 304 ada 1 parsel zemin kat 10 No'lu bağımsız bölüm-işyerinin satışına yine üç istekli katıldı. Murat Şan'ın ilk turda çekildiği ihalede 5. turun ardından kapalı zarf usulü verilen tekliflerde Emirhan Aktaş adına Halit Aktaş 72 bin 550 TL+KDV ve Adem Özmen de 80 bin TL+KDV teklif etti.

Çayırova Şekerpınar Mahallesi 304 ada 1 parsel zemin kat 9 No'lu bağımsız bölüm- işyeri için Murat Şan ve Adem Özmen teklif verdi. 5. turda Adem Özmen çekilirken Şan, 80 bin TL+KDV'lik teklif sundu.

Son olarak İzmit Karadenizliler Mahallesi 7180 ada 166 parsel, yapı elemanları üretim yeri için yapılan kiralama ihalesine AS-TON Yapı Elemanları A.Ş. adına Mehmet Kandemir 25 bin 100 TL+KDV teklif etti. - KOCAELİ

Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı
Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı
Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Kocaeli, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı - Son Dakika


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