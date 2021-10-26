Esenyurt'ta düzenlenen uluslararası müzik ve halk dansları ilgiyle izlendi - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Müzik ve Halk Dansları Toplulukları gösterisi büyük ilgiyle izlendi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sahnelenen farklı müzik ve halk dansları izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Çanakkale Folklor Araştırma Derneği (ÇAFAD) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Müzik ve Halk Dansları Toplulukları gösterisi, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. Birçok dilde müziğin ve halk oyununun sahnelendiği Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, meclis üyeleri, birim müdürleri ve birçok vatandaş katıldı. Türkiye, Endonezya, İran, Kazakistan, Bulgaristan ve Ukrayna müziği ve kültürünün sergilendiği etkinliği izleyenler keyifli anlar yaşadı.

Başkan Bozkurt'tan birlik ve beraberlik mesajı

Farklı kültür ve dansların mozaiği olan sahnede ülkelerini temsilen gelenleri tek tek selamlayan Başkan Bozkurt, bu tür etkinlikleri güçlendirerek devam edeceklerini ifade etti. Başkan Bozkurt, "Bence bu bir başlangıç. Hem kültürlerin, inançların özgürce ifade edilmesi açısından hem de birlik ve beraberliğimizin, dünyanın hepimize ait olduğunu göstermemiz açısından önemli bir etkinlik. Bunu başlangıç etkinliği diye düşünüyorum. Bu etkinlikleri biraz daha güçlendirerek devam etmemiz lazım" dedi. - İSTANBUL