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Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriye uyruklu göçmen ülkelerine dönmek için yola çıktı - Son Dakika

Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriye uyruklu göçmen ülkelerine dönmek için yola çıktı

02.10.2021 15:55

Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriye uyruklu göçmen ülkelerine dönmek için yola çıktı Ülkelerinde çıkan iç savaştan sonra Türkiye'ye sığınan ve Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriyeli vatandaş Esenyurt Belediyesi'nin ulaşım desteği ile ülkelerine kesin dönüş yapmak için yola çıktı.

Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriye uyruklu göçmen ülkelerine dönmek için yola çıktı

İSTANBUL - Ülkelerinde çıkan iç savaştan sonra Türkiye'ye sığınan ve Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriyeli vatandaş Esenyurt Belediyesi'nin ulaşım desteği ile ülkelerine kesin dönüş yapmak için yola çıktı.

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan ve Suriye'ye dönmek isteyen ancak maddi nedenlerden dolayı dönemeyen Suriyelilerine destek olarak 7 bini aşkın Suriyelinin ülkesine dönüşünü sağlamıştı. Bu seferde 5 aile toplamda 22 kişi gönderildi. Esenyurt'un eski Belediye binasının yanında toplanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişilik grup Suriye'ye kesin dönüş yapmak üzere yola çıktı. Dönüş için yola çıkan Suriyeliler, Öncelikle Hatay, Şanlıurfa ve Kilis'te bulunan sınır kapılarına Esenyurt Belediyesinin konvoyu ile gidiyor. Oradan da Türk yetkililer tarafından memleketlerine ulaştırılıyorlar.

"7 bin 500'ü aşkın Suriyeli vatandaşın dönüşünü sağlamış olduk"

Konuyla ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt; "İnsanlar bazen ekonomik nedenlerle bazen de güvenlik nedenleri ile istemeden de olsa ülkelerini terk etmek zorunda kalabiliyorlar. Biz Esenyurtlular olarak bu güne kadar Suriye'den ve dünyanın başka yerlerinden gelen vatandaşlarımıza, birinci kalitede vatandaşlık hizmeti vermeye çalışarak, onlara ev sahipliği yapmaya çalıştık çalışacağız da. Bundan sonraki süreçlerde de, Anadolu'nun o engin konuk severliğini göstermeye devam edeceğiz, tabi her konuğun bir de gidiş süreci vardır, zira insan en çok vatanında rahat eder. Bizde bu anlamda Suriye'ye dönmek isteyen kardeşlerimize yardımcı olmak için uzun süredir kampanyalar yapıyoruz, pandemiden önce bu süreç çok hızlı işliyordu. Hem pandemi hem de Suriye'deki güvenlik sorun olmaya başlayınca durdurmuştuk. Şimdi koşullar tekrar uygunlaşınca ve Esenyurt'taki yabancı vatandaşların sayısı da artınca, biz onlara tekrar bir duyuruda bulunduk. Memleketlerine dönmek isteyenlerin taleplerini aldık almaya da devam ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmesi için organizasyonlar yapacağız. Yaptığımız organizasyonlarda şu şekilde, biz onlardan talep alıyoruz, gerekli işlemler belediyemizin personelleri tarafından yapılıyor ve onların ulaşımları içinde gerekli organizasyonları ve insani yardımlarını sağlayarak onları güvenli bölgeye kadar, Esenyurt Belediyesi güvencesinde ve onun finansmanında gönderiyoruz. Bu kapsamda da pandemiden sonra ilk kafile, bu kafilede 22 kişi var. Aileler inşallah güvenli bir şekilde kendi ülkelerine gidecekler. Ortam biraz daha yumuşayınca biz onlarla tekrardan iletişime geçerek misafirperverliğimizin ölçüsünü alacağız, daha sonra iki ülke arasında belki onların köprü olmasını sağlayacağız. Bu güne kadar toplam 7 bin 500'ü aşkın Suriyeli vatandaşın dönüşünü Esenyurt Belediyesi'nin bütçesi ile organizasyonlarla sağlamış olduk" şeklinde açıklamalarda bulundu.

2011' de savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan vatandaşlardan bir tanesi; "2011'de savaştan kaçarak İstanbul'a geldim, şimdi Suriye'ye döneceğim annem, ablam bütün ailem orada, burada güzel bir hayat yaşadım ama ailemi de çok özledim. 10 yıldır buradayım memleketime hiç gitmedim. Esenyurt Belediyesi bize yardım ediyor bizi sınıra kadar götürecek" diyerek sevincini dile getirdi.

Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriye uyruklu göçmen ülkelerine dönmek için yola çıktı
Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriye uyruklu göçmen ülkelerine dönmek için yola çıktı
Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriye uyruklu göçmen ülkelerine dönmek için yola çıktı
Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriye uyruklu göçmen ülkelerine dönmek için yola çıktı

Togo Cumhuriyeti, Suriyeli, Esenyurt, Suriye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriye uyruklu göçmen ülkelerine dönmek için yola çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yaşayan 22 Suriye uyruklu göçmen ülkelerine dönmek için yola çıktı - Son Dakika
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