Evlat nöbetindeki aileler Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 788 günde de devam ederken aileler, İstiklal Marşı eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Aileler adına konuşma yapan Ayşegül Biçer, Diyarbakır anneleri ve babaları olarak Cumhuriyet Bayramının 98. yılını kutladıklarını aktardı. Biçer, "Devletimizin varlığı, Cumhuriyetimizin varlığı ve birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah diyoruz. Buradan bir kere daha 11 Kasım'a değinmek istiyoruz. 11 Kasım'da tüm Türkiye'yi buraya nöbete davet ediyoruz. Burada bu anneler bu babalar nöbete devam ederken destek istiyoruz. Gelin tek ses, tek yürek olalım. Teröre geçit vermeyelim. HDP'liler abluka altına alalım. Bunun için de hepinizden destek istiyoruz. Allah razı olsun" dedi. - DİYARBAKIR