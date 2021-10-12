Gaziantep'te iklim ve çevre eğitimleri sürüyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) iş birliğinde iklim değişikliği ve çevre kirliliğini azaltmak için 4 gün sürecek bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi yapılıyor. Eğitimde İZODER Su Yalıtım Komisyon Üyesi Jozef Bonfil, su yalıtımının kent genelindeki faydalarından ve ekonomik avantajlarından bahsederek binalarda su yalıtımının önemi ve uygulama tekniklerini katılımcılara anlattı.

"Ekolojik Kent" projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarıyla öne çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) ortaklığında iklim değişikliğini ve çevre kirliliğini en aza indirmek için Ekolojik Bina'da 4 gün sürecek eğitim programına başladı. Programda küresel ısınma nedeniyle yaşanan mevsimsel değişimin çevreye getirdiği olumsuz etkilerini azaltacak yöntemler ve çözümler mimar ve mühendislerle paylaşıldı. Bu kapsamda İZODER Su Yalıtım Komisyon Üyesi Jozef Bonfil, binalarda su yalıtımı uygulamaları çerçevesinde, "Bölümlü Örtü", "Polimer Bitümlü Örtü", "Örtü Uygulama Alanları", "Su Yalıtımında Yalıtım Malzemeleri", "Yüzey Hazırlığı", "Uygulama Esasları ve Binalarda Su Yapımı Yönetmeliği" gibi konularda eğitim sunumu yaptı.

Gaziantep Ekolojik Bina hakkında

Gaziantep Ekolojik Bina 2014 yılından bu yana birçok etkinlik ve faaliyetlerle halkın bilinçlendirilmesini sağladı. Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir yapılar ve kentleşme çerçevesinde etkinlikler hayata geçirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekolojik Bina'da düzenlenen eğitimler, konferanslar ve programlarda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak etkinliklerle kentin birçok noktasına ulaşıldı. Ağırlıklı olarak yetişkinlere dönük gerçekleştirilen programlarda kentin altyapısında görev alan kişilere, hane halkına ve öğrencilere doğayı koruyan çalışma prensipleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve bugüne kadar Ekolojik Bina'da yapılan etkinliklerle 150 bin kişiye ulaşıldı. - GAZİANTEP