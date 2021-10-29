Gaziler tören alanında ayakta kalınca valilik harekete geçti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan bazı gaziler ayakta kalınca Düzce Valiliği harekete geçti. Protokol tribününde yoğunluk olması sebebiyle bazı protokol üyeleri yerlerini gazilere vererek, günün anlam ve önemine dikkat çekti.

Düzce Anıtpark meydanında gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, gaziler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri için ayrılan oturma alanları gazilere verilirken, bazı gaziler yer bulamadıkları için tören alanına giremedi. Durumu fark eden Düzce Valiliği ekipleri ise programa katılmak isteyen tüm gazileri tek tek tespit ederek, tören alanına yeniden getirdi. Bu sırada bazı protokol üyeleri de gazilere kendi yerlerini vererek, günün anlam ve önemine dikkat çekti. Gazilerin protokol tribününe alınmasının ardından Düzce Belediyesi mehteran takımı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Halk Eğitim Merkezi ekiplerince çeşitli gösteriler yapıldı. Tören geçişinde okulların ardından resmi kurum ve kuruluşların araç geçişleri yapıldı. Bazı çocuklar Türk bayrağı sallayarak geçişlere destek verdi. - DÜZCE