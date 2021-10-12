Üye Girişi
Gençler sordu, Fadıloğlu yanıtladı - Son Dakika

Gençler sordu, Fadıloğlu yanıtladı

12.10.2021 11:51
Gençler sordu, Fadıloğlu yanıtladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında liseli öğrencilerle bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında liseli öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Başkan Fadıloğlu, gençlere tavsiyelerde bulundu, hayata dair tecrübelerini paylaştı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında Dülük Tabiat Parkında yer alan Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Fadıloğlu'nu yanı sıra Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, TÜGVA Gaziantep İl Başkanı Mahmud Tekin ve TÜGVA Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mevlüt Alhan da katıldı. Şehitkamil ilçesindeki farklı liselerde öğrenim hayatını sürdüren gençler; belediyecilik faaliyetleri başta olmak üzere eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor alanında yaşanan gelişmelerle ilgili merak ettikleri soruları Başkan Fadıloğlu'na yönelttiler. Gençlerden gelen soruları tek tek cevaplayan Başkan Fadıloğlu, bol bol tavsiyelerde de bulundu.

"Genç kardeşlerimizi merkezine alan çalışmaları sürdüreceğiz"

Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından liseli öğrencilerle sohbet eden Başkan Fadıloğlu, etkinlik esnasında yaptığı değerlendirmede gençlerin çok yönlü gelişimini destekleyici faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Gençlere yönelik Şehitkamil Belediyesi olarak yaptıkları projelerden bahseden Fadıloğlu, "Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda gençlerimizin çok yönlü gelişmelerini destekliyoruz. Gençlerimizi; bilim, sanat, kültür ve sportif faaliyetlerle buluşturmak adına ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük gayret sarf ediyoruz. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen tüm faaliyetlerde gençlerimizin görüşleri ve talepleri doğrultusunda hareket tarzımızı belirliyoruz. Gençlerimiz bizim gören gözümüz, işten kulağımız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de genç kardeşlerimizi merkezine alan çalışmalar ve projeler gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonu düzenleyen TÜGVA Şehitkamil İlçe Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ömer Kalaylı, Şehitkamil, Gaziantep, TÜGVA, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençler sordu, Fadıloğlu yanıtladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 11:48 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti 11:36 Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti 11:31 "İyi sallıyorum" diyen Hande Sarıoğlu, anlattıklarıyla Okan Bayülgen'i de şaşkına çevirdi
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti 11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu 11:15 İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu 11:12 Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu
Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş 11:07 Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı 10:48 Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:50 İntikam cinayeti çıktı! Kendisini yaralayan arkadaşının ikizini "Kana kan" diyerek öldürtmüş
11:36 Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti
11:30 HDP İzmir İl Binası'na saldıran Onur Gencer'in arkadaşına söyledikleri şaşırttı: Arka Sokaklar'dan silah beğendim
11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
11:15 Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin
11:13 İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti
11:11 Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu
11:09 Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi
11:08 Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler
11:07 Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş
İntikam cinayeti çıktı! Kendisini yaralayan arkadaşının ikizini İntikam cinayeti çıktı! Kendisini yaralayan arkadaşının ikizini "Kana kan" diyerek öldürtmüş         
11:51
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı         
11:32
HDP İzmir İl Binası'na saldıran Onur Gencer'in arkadaşına söyledikleri şaşırttı: Arka Sokaklar'dan silah beğendim HDP İzmir İl Binası'na saldıran Onur Gencer'in arkadaşına söyledikleri şaşırttı: Arka Sokaklar'dan silah beğendim         
11:30
Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin         
11:16
İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti         
11:13
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi         
10:57
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti         
10:44
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,04 ile rekorunu güncelledi Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,04 ile rekorunu güncelledi         
09:26
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 11:57:13. #1.13#
SON DAKİKA: Gençler sordu, Fadıloğlu yanıtladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement