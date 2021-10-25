Gönüllü palyaçolara muhtar engeli - Son Dakika

Şanlıurfa'da daha önce tiyatro gösterisi için gittikleri kırsal mahalleye bir çocuğun pasta istemesi üzerine bir hafta sonra ellerinde pasta ile dönen gönüllü palyaçolar muhtara takıldı. Muhtar, etkinlik yapılmasına izin vermeyince palyaçolar çocukları mahallenin dışında eğlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey kırsal Mahallesinde yaşandı. Herhangi bir kurum, kuruluş ya da sivil toplum örgütüne bağlı olmadan bir araya gelen gençlerin oluşturduğu palyaço gurubu, yaklaşık 3 yıldır Şanlıurfa kırsalını gezerek çocukları eğlendiriyor. Önceki hafta bir tiyatro gösterisi nedeniyle Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey kırsal Mahallesine giden gençler, yol üstünde karşılaştıkları bir çocuğa ne istediğini sordu. Küçük çocuk da pasta istediğini söyleyince palyaço grubu, aldıkları pasta ile mahalleye gitti. Okulun sokağında ailelerinden izin alarak çocukları toplayan palyaço grubu, çeşitli gösteriler yaparak eğlendirmeye çalıştı.

Gösteriler devam ettiği sırada bölgeye gelen muhtar azalarından biri, etkinliğin sonlandırılmasını istedi. Muhtar ve öğretmenin etkinlik yapılmasını istemediğini söyleyen aza, organizasyonu gerçekleştiren gençlerden Duygu Dartar'ı telefonla muhtar ve okul öretmeni ile görüştürdü. Uzun süre muhtar ve öğretmeni ikna ekmek için çaba harcayan Dartar, başarılı olamadı. Yaşanan olay sonrası mahalle dışına çıkan grup, çocukları burada eğlendirdi.

Mahalleli tepki gösterdi

Gençlere izin verilmemesine tepki gösteren mahalleli, palyaçoların sadece çocukları eğlendirdiğini söylerken muhtarın görevlendirdiği aza ise kendisinin buna karşı çıkmadığını fakat muhtarın çocukların eğlenmesini istemediğini belirtti.

Bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek istedik

Amaçlarının sadece bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Duygu Dartar, "Geçen hafta tiyatro gösterisi için buraya geldik. Dönüşte karşılaştığımız bir çocuğa ne istediğini sorduk, o da bize pasta istediğini söyledi. Biz de bu hafta pasta alıp buraya geldik. Bizim kötü bir amacımız yok. Biz bu sosyal sorumluluk projesini 3 yıldır çeşitli kurumlarla, belediyelerle birlikte yürütüyoruz. Şanlıurfa'da bir çok mahalleye gidiyoruz. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık" diye konuştu. - ŞANLIURFA