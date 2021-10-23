Üye Girişi
Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu - Son Dakika

Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu

23.10.2021 11:11
Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu

Piyano çalan Görme engelli 15 yaşındaki Damlagül Yıldız, Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavında 99.87 puan alarak birinci oldu.

Piyano çalan Görme engelli 15 yaşındaki Damlagül Yıldız, Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavında 99.87 puan alarak birinci oldu. Yıldız'a Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu piyano hediye etti.

Gaziantep'te yaşayan 15 yaşındaki Damlagül Yıldız, piyanoya merak sararak dinlediği müzikleri hafızasına kaydederek piyanoyla çalmaya başladı. Görme engelli Damlagül'ün bu yeteneğini fark eden İngilizce öğretmeni onu Şehitkamil Belediyesinin Sanat Merkezi'nde açılan piyano kursuna yönlendirdi. Burada kısa sürede başarısını gösteren Damlagül, Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına girerek rekor bir puanla birinci oldu. Damlagül'ün bu başarısına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kayıtsız kalmayarak ona piyano hediye etti. Piyanosu olduğu için büyük mutluluk yaşayan Damlagül kendisini ziyaret eden Belediya Başkanı Fadıloğlu'na kısa bir konser verdi.

"Yetenek sınavında 99.87 puan aldım"

Yetenek sınavında 99.87 puan aldığını söyleyen Damlagül Yıldız, "Piyano ile olan hikayem İngilizce öğretmenim Mine hocam sayesinde oldu. Ama eğitim almam gerekiyordu. Bunun içinde Şehitkamil Belediyemizin Sanat Merkezi'nde açılan piyano kursuna katıldım. Orada hocalarımızın desteğiyle piyano eğitimi aldım. Almış olduğum eğitimlerle Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına girdim. Yetenek sınavında birinci oldum. Üstelik puanım 99.87'ydi. Bu sınavdan birinci oldum" dedi.

"Başkanımız bana piyano hediye etti sevinçten gece uyuyamadım"

Belediye Başkanı Fadıloğlu'nun kendisine piyano hediye ettiğini belirten Damlagül, "Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, bana piyano hediye etti. Eve geldiğimde piyanonun geldiğini duyduğumda çok mutlu oldum ve o gece sevinçten uyamamıştım. O gece piyanonun başından kalkamadım. Ailemde sağ olsunlar bana her zaman piyano çalmamda destek oluyorlar. Hedefim inşallah ilerde büyük bir piyanist olmak istiyorum. Bundan sonra inşallah kendi bestelerimi de yapım tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bana bu piyanoyu hediye eden Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Damlagül kızımızı tebrik ediyorum"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Damlagül'ü tebrik ederek, "Öncelikle Damlagül kızımızı tebrik ediyorum. Tabi Damlagül kızımız kendisine bir hedef koymuştu. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültesine gitmek adına İngilizce öğretmeni vasıtasıyla piyano ile tanışıyor. Daha sonrada Güzel Sanatlar Fakültesine gitmek istiyor. Bizde Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanan öğrencilerimiz için yetenek araştırması neticesinde onlara destek verebilmek adına Sanat Merkezimizde sınıflar açtık. Damlagül'de bizim sınıflarımızın öğrencilerinden birisiydi. Fakat Damlagül diğerlerinden farklıydı. Kendini hakikaten bu işe vakfetmiş, 'ben bu işi layıkıyla yapacağım' diyen bir öğrencimiz. Tabi bu eğitim süreci içerisinde hakikaten özverili bir çalışma devam ettirdi. Ben bu konuda ailemize de teşekkür ediyorum. Ailemizde Damlagül ile birebir ilgilendi" ifadelerini kullandı.

"Dereceye giren öğrencilerimize kullandıkları enstrümanı hediye ediyoruz"

Dereceye giren öğrencilere kullandıkları enstrümanı hediye ettiklerini ifade eden Fadıloğlu, "Bizde kendisine bir şey demeden kendi isteğimizle kendi arkadaşlarımızla konuşurken, bu sınavlardan eğer dereceye giren öğrencimiz olursa, onlara kullandıkları enstrümanı hediye edelim diye böyle bir hedef koymuştuk. Damlagül Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girip, hakikaten 100 tam puan denebilecek puan üzerinden bu sınavı kazanıyor olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Tabi dereceye giren öğrencilerimize hediye verdik ama Damlagül kardeşimize de piyano vermeyi hedeflemiştik. Hediyesini verirken de Damlagül'e dedik ki işte piyanon, Damlagül'de hayret etti. Tabi bizim amacımız özellikle Damlagül'ün bundan sonraki süreçte hem eğitim hayatı boyunca bunu kullanabilmesi, hem de ileriye yönelik olarak altlık oluşturup ülkemizi uluslararası arenalarda temsil edecek şekilde bir sanatçı olması. Ümit ediyorum bunu başaracaktır. Bu azim ve kararlılıkla inşallah bundan sonraki süreçte şehrimizden nitelikli bir piyanisti tüm sanat camiasına kazandırmış olacağız. Ben hem Damlagül'ü hem de ailesini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bizim için büyük bir sürpriz oldu"

Damlagül'ün annesi Özgül Yıldız ise, "Ben daha önce kızıma sınavı kazanırsan sana piyano alacağım demiştim. Ancak sağ olsun Belediye Başkanımız kızıma piyano gönderdi. Bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bundan dolayı çok mutlu olduk. İkimizde beklemiyorduk böyle bir sürprizi. Bundan dolayı Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah rabbim sonuna kadar kızımın yolunu açık eder. Biz her zaman kızımızın arkasındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu
Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu
Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu
Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu
Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu
Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu
Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu

Görme Engelli, Şehitkamil, İngilizce, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı 11:17 Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu 11:01 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar 10:20 Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi 10:17 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi 08:41 Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu 08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu

Son Dakika Haberleri
11:00 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu
10:59 Uzman isim denizanasına karşı uyardı: Dokunan hastanelik olur
10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı
10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
10:53 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
10:18 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta
10:17 Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor
10:16 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
10:07 Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
11:02
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp 11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp         
10:34
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi         
08:34
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 11:30:19. #1.11#
SON DAKİKA: Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement