Gürcistan'da gözaltındaki eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisi - Son Dakika

Gürcistan'da muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket (UNM) Partisi ve destekçileri, 1 Ekim'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek gösterisi düzenledi.

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili yerel seçimler öncesinde 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmıştı. Saakaşvili'nin kurucusu olduğu muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket (UNM) ve destekçileri, gözaltındaki eski cumhurbaşkanına destek gösterisi düzenledi. Ülkenin güneydoğusundaki Kvemo Kartli idari bölgesinin merkezi Rustavi kentinde yer alan 12 Numaralı cezaevi önünde gerçekleştirilen gösteriye UNM Başkanı Nika Melia da katıldı. Melia burada yaptığı konuşmada, "Saakaşvili nasıl savaşılacağına dair bir örnek verdi" dedi.

30 Ekim'deki ikinci tur seçimlerin yeni genel seçimleri garanti edeceğine yönelik inancını dile getiren Melia, "Önümüzde bir medeniyet seçimi var. Çok tarihi bir sürece katılıyoruz. Bu süreç, ya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) döndüğümüz ya da medeniyet dünyasına gittiğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

Miting sırasında Saakaşvili'nin avukatı, eski cumhurbaşkanının destekçilerine yazdığı mektubu okudu. Mektupta belediye seçim sonuçlarının "harika" olduğu ve şimdi halkın ikinci tur seçimlerde muhalefetin zaferi için savaşması gerektiği ifadeleri yer aldı.

UNM üyelerinden Khatia Dekanoidze de bugün eski cumhurbaşkanını cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, Saakaşvili'nin iyi olduğunu ve büyük bir zafer beklediğini söyledi. Dekanoidze ayrıca, "Gürcistan'ı modern bir devlet haline getirmek için çok şey yapan Gürcistan'ın 3. Cumhurbaşkanının cezaevinde olması Gürcistan hükümeti ve Gürcistan devleti için büyük bir utanç" dedi. - TİFLİS