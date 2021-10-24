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Güzelevlerde kilitli parke taşı çalışması - Son Dakika

Güzelevlerde kilitli parke taşı çalışması

24.10.2021 15:51
Güzelevlerde kilitli parke taşı çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Güzelevler Küme Evlerinde yollara bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Güzelevler Küme Evlerinde yollara bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Yoğun çalışma programı yürüten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesinde bulunan Güzelevler Küme Evlerindeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi veren yetkililer, sokakları kilitli parke taşı ile döşenen küme evlerin sorunlarını gidermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Güzelevler Küme Evler sakinleri ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

Güzelevlerde kilitli parke taşı çalışması
Güzelevlerde kilitli parke taşı çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güzelevlerde kilitli parke taşı çalışması - Son Dakika


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