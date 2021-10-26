İBB "İnsani Su Kullanım Hakkı"nı kaldırdı - Son Dakika

İBB "İnsani Su Kullanım Hakkı"nı kaldırdı

İBB iştiraklerinden İSKİ, suda "İnsani Kullanım Hakkı"nı kaldırdı.

İBB iştiraklerinden İSKİ, suda "İnsani Kullanım Hakkı"nı kaldırdı. Uygulamayla su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanmış oldu. İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan "İnsani Su Kullanım Hakkı"nın İBB iştiraklerinden İSKİ tarafından kaldırıldı. Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle vatandaşın su faturası da ortalama yüzde 20 zamlandı. "İnsani Kullanım Hakkı"nın kaldırılması, sosyal medyada da büyük tepki gördü. Konuyu doğrulayan İSKİ yetkilileri, söz konusu uygulamanın 14 Ekim itibariyle kaldırıldığını açıkladı. - İSTANBUL

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